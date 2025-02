Tabellone WTA Dubai 2025: Jasmine Paolini torna per la difesa del titolo, orizzonti di Vekic e Rybakina

Si è tenuto il sorteggio del secondo tabellone WTA 1000 dell’anno, quello di Dubai. Un torneo cui Jasmine Paolini è molto legata, perché nel 2024 cominciò da qui la sua cavalcata che l’ha portata fino al numero 4 del ranking WTA. Rimane quella la vittoria più importante della sua carriera, quella che le ha permesso di capire di potersela giocare con ogni big.

L’italiana avrà un’ottima opportunità di andare avanti: al secondo turno (al primo ha un bye) troverà una tra la tedesca Eva Lys e la rumena Irina-Camelia Begu, con la prima che ha più chance. Semmai, le questioni iniziano al terzo con Donna Vekic o Marta Kostyuk: con la croata c’è il ricordo dell’epica semifinale di Wimbledon, l’ucraina invece arriva da una certa forma. Potenzialmente il quarto è quello della kazaka Elena Rybakina.

Il tabellone vede Iga Swiatek, numero 2 del seeding, finire (potenzialmente) lontana da Jelena Ostapenko, ma la lettone è in rotta di collisione con Rybakina al secondo turno. Comunque, per la polacca, già un possibile secondo turno thriller con Victoria Azarenka.

Per Aryna Sabalenka, invece, cammino potenzialmente abbastanza intricato, perché la sfilza russa con Alexandrova o Kudermetova e poi Kalinskaya (ma con l’ucraina Elina Svitolina sempre pronta) non è di facile gestione. In tutto questo, il potenziale terzo turno più atteso è Gauff-Muchova.

TABELLONE WTA 1000 DUBAI 2025

Sabalenka [1]-Bye

Alexandrova-Kudermetova [Q]

Sramkova (SVK)-Tauson (DEN)

Svitolina (UKR)-Kalinskaya [15]

Shnaider [11]-Frech (POL)

Noskova (CZE)-Putintseva (KAZ)

Samsonova-Pavlyuchenkova

Bye-Pegula (USA) [5]

Gauff (USA) [3]-Bye

Kessler (USA)-Anisimova (USA)

Sakkari (GRE)-Raducanu (GBR) [WC]

Lamens (NED) [Q]-Muchova (CZE) [14]

Kasatkina [10]-Cirstea (ROU) [WC]

Parks (USA) [Q]-Xinyu Wang (CHN)

Bencic (SUI)-Ito (JPN) [Q]

Bye-Navarro (USA) [8]

Rybakina (KAZ) [6]-Bye

Uchijima (JPN) [Q]-Ostapenko (LAT)

Mertens (BEL)-Fernandez (CAN)

Sun (NZL)-Badosa (ESP) [9]

Vekic (CRO) [16]-Kenin (USA) [WC]

Siniakova (CZE) [Q]-Kostyuk (UKR)

Lys (GER) [Q]-Begu (ROU) [Q]

Bye-Paolini (ITA) [4]

Zheng (CHN) [7]-Bye

Jabeur (TUN)-Stearns (USA)

Vondrousova (CZE)-Garcia (FRA) [WC]

Avanesyan (ARM)-M. Andreeva [12]

Haddad Maia (BRA) [13]-Potapova

Linette (POL)-Yastremska (UKR)

Azarenka-Kalinina (UKR)

Bye-Swiatek (POL) [2]