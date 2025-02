ATP Doha 2025: Berrettini e Nardi, le gioie contro Djokovic e Zhang. Medjedovic elimina Tsitsipas

Secondo blocco, decisamente più ampio rispetto a ieri, di match a Doha per il celebre ATP 500. Completato tutto il novero dei primi turni: da domani si parte con le altre fasi, senza più reali pause, con un confronto al giorno per chi ha la chance di andare avanti. E, quest’oggi, in casa Italia di gioie ce ne sono state.

Luca Nardi, innanzitutto, si regala Carlos Alcaraz attraverso la vittoria su Zhizhen Zhang, ma soprattutto Matteo Berrettini coglie la prima vittoria in carriera contro Novak Djokovic. E lo fa prendendosi, nei fatti, la rivincita di quattro match persi, tre dei quali nello stesso anno e a livello Slam. Per il romano ora l’olandese Tallon Griekspoor, bravo a sfruttare due tie-break per eliminare il tedesco Jan-Lennard Struff.

Ma anche nel resto del tabellone ci sono storie da raccontare. Come quella di Hamad Medjedovic, che arriva direttamente da Marsiglia (finale persa) e batte dopo una lotta furiosa Stefanos Tsitsipas, dando sempre più grattacapi e domande al greco. E adesso ci sarà un altro confronto di sicuro interesse con il canadese Felix Auger-Aliassime, anche lui proveniente da una forte lotta con il francese Quentin Halys.

Per qualche decina di minuti anche Daniil Medvedev, nel derby russo con Karen Khacahnov, rischia molto, almeno fino al 5-5 del secondo set, quando arriva la svolta e il salvataggio da parte dell’ex numero 1 del mondo. Per il resto partite di buonissimo livello, ma rimaste sui due set, come un Rublev-Bublik atteso e alla fine terminato con due set a zero a favore del russo.

RISULTATI PRIMI TURNI ATP 500 DOHA 2025

Nardi (ITA) [Q]-Zhang (CHN) 6-4 6-3

Berrettini (ITA)-Djokovic (SRB) [3] 7-6(4) 6-2

Griekspoor (NED)-Struff (GER) 7-6(5) 7-6(7)

Medjedovic (SRB) [SE]-Tsitsipas (GRE) [6] 7-6(6) 5-7 7-6(5)

Auger-Aliassime (CAN)-Halys (FRA) [Q] 4-6 6-4 7-6(2)

Bergs (BEL)-Bautista Agut (ESP) 6-4 7-6(4)

Medvedev [4]-Khachanov 4-6 7-5 6-3

Rublev [5]-Bublik (KAZ) 6-3 6-4

Borges (POR)-Virtanen (FIN) [LL] 7-6(6) 6-3

van de Zandschulp (NED) [Q]-Shelbayh (JOR) [WC] 7-5 6-3

de Minaur (AUS) [2]-Safiullin 6-1 7-5