Berrettini-Griekspoor, ATP Doha 2025: orario, programma, tv, streaming

Matteo Berrettini ha ruggito in maniera perentoria e ha confezionato una magia degna sempre del massimo rispetto: il romano ha battuto Novak Djokovic in due set e si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Doha. Il tennista italiano ha esordito nel miglior modo possibile sul cemento della capitale del Qatar, regolando il formidabile serbo con il punteggio di 7-5(4), 6-4 e prendendosi lo scalpo di lusso dopo che nelle scorse settimane non era sembrato nella miglior forma possibile.

L’azzurro ha regolato il 24 volte campione Slam, al rientro dopo essersi ritirato durante la semifinale degli Australian Open contro il tedesco Alexander Zverev, offrendo un gioco decisamente solido e tonico: impressionante la prova di forza quando ha dovuto annullare tre break-point nel sesto game del primo set, rimarchevole la gestione del caldissimo finale del tie-break che ha deciso il primo parziale. Il nostro portacolori si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura in Medio Oriente e può guardare avanti con ottimismo.

Matteo Berrettini affronterà l’olandese Tallon Griekspoor: sarà la rivincita della partita disputata lo scorso 5 febbraio, quando il romano fu sconfitto in tre set al primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam. Quello giocato un paio di settimane fa è l’unico precedente tra i due 28enni, rispettivamente numero 35 e numero 51 del ranking ATP.

L’appuntamento è per mercoledì 19 febbraio, sarà il terzo match a partire dalle ore 12.30 sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 15.30. Ad aprire il programma sarà il confronto tra l’olandese Botic van de Zandschulp e l’australiano Alex de Minaur, seguito dalla sfida tra il russo Daniil Medvedev e il belga Zizou Bergs.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’ordine di gioco, l’orario di Berrettini-Griekspoor, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Doha. La partita sarà trasmessa in diretta tv su; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Doha sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO BERRETTINI-GRIEKSPOOR, ATP DOHA 2025

Mercoledì 19 febbraio

Terzo match dalle ore 12.30 (e non prima delle ore 15.30) Matteo Berrettini vs Tallon Griekspoor – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 12.30 sul Campo Centrale, si giocheranno due match: van de Zandschulp-de Minaur e Medvedev-Bergs. A seguire, e non prima delle ore 15.30, toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-GRIEKSPOOR ATP DOHA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.