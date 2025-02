Nardi-Alcaraz, ATP Doha 2025: orario ottavi, programma, tv, streaming

Luca Nardi ha esordio con una bella vittoria nel torneo ATP 500 di Doha, sconfiggendo il cinese Zhizhen Zhang in due set. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale del Qatar, meritandosi una sfida da urlo. L’azzurro affronterà infatti lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo che ha goduto di un bye al primo turno e che torna in scena dopo il trionfo nell’ATP 500 di Rotterdam.

L’appuntamento è per mercoledì 19 febbraio, sarà il quarto match a partire dalle ore 12.30 sul Campo Centrale. Ad aprire il programma sarà il confronto tra l’olandese Botic van de Zandschulp e l’australiano Alex de Minaur, seguito dalla sfida tra il russo Daniil Medvedev e il belga Zizou Bergs. Non prima delle ore 15.30 si disputerà il testa a testa tra Matteo Berrettini e l’olandese Tallon Griekspoor, al termine del quale incomincerà la partita tra Nardi e Alcaraz.

Si tratta di una prima volta per i due 21enni, che non si sono mai trovati uno di fronte all’altro: servirà una grande impresa al numero 85 del ranking ATP, non sarà semplice mettere in difficoltà e cercare di battere il formidabile spagnolo (un successo gli permetterebbe di piombare virtualmente nella top-70 della graduatoria mondiale). In palio la qualificazione ai quarti di finale contro il vincente del confronto tra l’ungherese Fabian Marozsan e il ceco Jiri Lehecka.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’ordine di gioco, l’orario di Nardi-Alcaraz, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Doha. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Doha sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO NARDI-ALCARAZ, ATP DOHA 2025

Mercoledì 19 febbraio

Quarto match dalle ore 12.30 (e non prima delle ore 15.30) Luca Nardi vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 12.30 sul Campo Centrale, si giocheranno tre match: van de Zandschulp-de Minaur, Medvedev-Bergs e Berrettini-Griekspoor (non prima delle ore 15.30). A seguire toccherà a Nardi.

PROGRAMMA NARDI-ALCARAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 17.45; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.