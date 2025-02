Volley femminile, Milano a un passo dai quarti. Servono due set contro uno Schwerin d’assalto

Due set dividono la Numia Milano dai quarti di finale di Champions League contro l’Eczacibasi di Boskovic, Balandin e Stevanovic. Domani sera, giovedì 20 febbraio, alle 19.00 l’Opiquad Arena di Monza ospiterà la sfida di ritorno dei playoff tra Numia Milano e Palmberg Schwerin, squadra seconda classificata della passata stagione in Germania e battuta nettamente 3-0 in casa all’andata dalla formazione lombarda.

Le milanesi arrivano a questa sfida schiacciate tra la doppia sconfitta contro Conegliano nella finale di Coppa Italia e in campionato e le tante voci di mercato che toccano diverse protagoniste della stagione della Numia, prima fra tutte Myriam Sylla, che sembra essere vicina a Scandicci, ma non è l’unica che ha già ricevuto offerte per la prossima stagione. A rimettere tutto, o quasi, a posto è arrivata la netta vittoria di domenica nel derby contro Bergamo, che ha riportato il sereno in casa Numia e tiene ancora in corsa la squadra di Lavarini per il secondo posto finale in regular season.

Dall’altra parte della rete c’è un Palmberg Schwerin che guida la classifica della Bundesliga con 55 punti e in stagione finora, tra i confini nazionali, ha perso solo 4 partite, acquisendo un vantaggio di 5 lunghezze su Stoccarda e Dresda, che sono le più immediate inseguitrici. Nel girone di Champions lo Schwerin ha conquistato per il rotto della cuffia la qualificazione ai playoff, strappando la seconda piazza all’ultima giornata. Dopo aver vinto 3-0 sul campo del Levallois Paris, le tedesche, infatti, sono state sconfitte in casa 0-3 dall’Eczacibasi, 3-0 sul campo del Tent Obradovac e 3-0 sul campo dell’Eczacibasi, prima di battere 3-2 il Levallois in casa e 3-0 il Tent nella sfida decisiva.

La squadra tedesca è allenata da Felix Koslowski, già tecnico della Germania e attualmente allenatore della Nazionale olandese. In cabina di regia c’è la croata Karla Antunovic, arrivata in estate dal Mladost Zagabria. L’opposta è l’olandese Elles Dambrink, nazionale Orange, 21 anni, proveniente dall’omologo olandese del Club Italia. In banda gioca una giovanissima figlia d’arte, Leana Grozer, arrivata dal vivaio dello Stoccarda due anni fa e già titolare inamovibile, in diagonale con Annegret Holzig, proveniente dal NawaRo Straubing, ma già alla quinta stagione con la maglia del Palmberg.

Al centro ci sono l’olandese Britte Stuut, arrivata in estate dal Rote Raben Vilsbiburg, e la statunitense Jaelyn Keene, prelevata in estate dalle francesi del Neptunes de Nantes Volley-ball. Il libero è la spagnola Patricia Llabres, al secondo anno al Palmberg, prima a Tenerife.