Volley femminile, Milano batte Bergamo e risponde a Scandicci. Egonu sugli scudi, scossoni in zona salvezza

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Milano ha sconfitto Bergamo con un secco 3-0 e ha così risposto al successo ottenuto ieri da Scandicci contro Chieri: le meneghine si sono riportate a una lunghezza di distacco dal secondo posto occupato dalle toscane e ora possono fare affidamento su un margine di quattro punti nei confronti di Novara.

Paola Egonu è stata la migliore in campo con 17 punti (3 muri) sotto la regia di Alessia Orro (4 punti), la centrale Anna Danesi è andata a referto con 7 punti, 5 marcature per la schiacciatrice Myriam Sylla affiancata di banda da Nika Daalderop (8). Linda Manfredini (8) e Alessia Bolzonetti (6) sono state le migliori tra le fila di Bergamo, sempre settima a -4 da Busto Arsizio.

Cuneo ha avuto la meglio su Talmassons per 3-1 e Perugia ha sconfitto Roma al tie-break: le piemontesi e le umbre sembrano avere operato uno scatto decisivo nella lotta per la salvezza. La sensazione è che la sfida per rimanere nel massimo campionato sia ormai tra Roma (17 punti), Firenze (16 punti, battuta per 3-2 da Busto Arsizio) e Talmassons (13), le due peggiori formazioni al termine della regular season retrocederanno in Serie A2.

Ana Bjelica (22 punti) e Anastasiia Kapralova (13) sono state le migliori tra le fila di Cuneo, Maja Storck si è distinta nel sestetto di Talmassons (21). Rebecca Piva (22 punti), Laura Kunzler (18) e Giorgia Frosini (18) hanno trascinato Busto Arsizio contro Firenze di Adhuoljok John Majak Malual (26). Anett Németh (24 punti) e Gaia Traballi (20) hanno guidato Perugia contro Roma di Wilma Sales (26).

Pinerolo ha battuto Vallefoglia per 3-1 e tiene matematicamente aperta la lotta per l’accesso ai playoff: le piemontesi sono none a -6 dalle marchigiane quando mancano tre giornate al termine. Amandha Sylves (21 punti, 8 muri!) e Malwina Smarzek (16 punti, 3 muri) hanno fatto la differenza contro Simone Lee (14), Sonia Candi (13) e compagne. Di seguito i risultati dettagliati delle partite odierne e la classifica generale della Serie A1 di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Wash4green Pinerolo vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (25-17; 19-25; 25-17; 25-14)

Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3 (19-25; 25-19; 23-25; 25-19; 10-15)

Honda Olivero Cuneo vs Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (28-26; 25-19; 17-25; 25-19)

Il Bisonte Firenze vs Eurotek Uyba Busto Arsizio 2-3 (25-23; 24-26; 25-19; 26-28; 13-15)

Smi Roma Volley vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia 2-3 (25-19; 25-20; 22-25; 22-25; 14-16)

Numia Vero Volley Milano vs Bergamo 3-0 (25-18; 25-16; 25-20)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 68 punti, Scandicci 54, Milano 50, Novara 49, Chieri 40, Busto Arsizio 37, Bergamo 33, Vallefoglia 33, Pinerolo 27, Cuneo 22, Perugia 21, Roma 17, Firenze 16.