NBA, i risultati della notte (22 febbraio). Vittorie di Cleveland ed OKC, bene Golden State e Detroit

Sono nove le partite della notte NBA. Sesta vittoria consecutiva per i Cleveland Cavaliers, che distruggono in casa i New York Knicks con un perentorio 142-105, per quella che è la peggior sconfitta dei Knicks da quando Thibodeau siede sulla loro panchina. Un match deciso già all’intervallo con i Cavs già avanti di 27 punti. Padroni di casa trascinati dai 27 punti di Donovan Mitchell e dai 21 di Evan Mobley, mentre a New York non sono bastati i 26 punti di Jalen Brunson.

Continua, dunque, a distanza il duello tra Cleveland (46-10) ed Oklahoma (45-10) per avere il miglior record della lega. I Thunder rispondono presenti, battendo agevolmente gli Utah Jazz per 130-107 in un match anch’esso già concluso all’intervallo. Il protagonista è come sempre Shai Gilgeous-Alexander, che mette a referto 21 punti e 8 assist, ma ottimo anche il contributo di Chet Holmgren (20 punti) e Jalen Williams (18 punti e 9 rimbalzi).

Prosegue l’ottima stagione dei Detroit Pistons di Simone Fontecchio, con la squadra che ambisce ad entrare direttamente dai Playoff senza passare dai sempre pericolosi Play-In. Vittoria in trasferta per i Pistons, che vincono sul campo dei San Antonio Spurs, che hanno appena perso per tutta la stagione Victor Wembanyama a causa di una trombosi venosa alla spalla destra. Detroit vince 125-110 con le doppie doppie di Cade Cunningham (25 punti e 12 rimbalzi) e Jalen Duren (21 punti e 15 rimbalzi). Per Fontecchio ci sono solo 2 punti, ma 5 rimbalzi in 15 minuti di impiego.

Dall’arrivo di Jimmy Butler, i Golden State Warriors hanno cambiato marcia, ottenendo quattro vittorie nelle ultime cinque partite. L’ultima è arrivata contro i Sacramento Kings in un netto 132-108 per la squadra di Steve Kerr. Ottima la prova di Moses Moody e Buddy Hield, entrambi a quota 22 punti, mentre Steph Curry chiude con 20 punti e Butler con 17. A Sacramento non bastano i 34 punti di DeMar DeRozan.

Vittoria di misura dei Memphis Grizzlies sugli Orlando Magic per 105-104. Decisivi i 23 punti di Ja Morant, mentre Paolo Banchero segna 21 punti per i Magic ma sbaglia il tiro della vittoria. Tornano al successo dopo quattro ko consecutivi i Miami Heat, che superano dopo un tempo supplementare i Toronto Raptors per 120-111 con un Tyler Herro da 28 punti.

Kyrie Irving segna 35 punti e guida i Dallas Mavericks alla loro terza vittoria consecutiva, battendo 111-103 i New Orleans Pelicans. Nonostante i soli 19 minuti in campo per i problemi di falli di Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucsk vincono 104-101 contro i Washington Wizards grazie ad uno degli ex di giornata, Kyle Kuzma, che è il miglior marcatore dei Bucks con 19 punti. In chiusura la vittoria degli Houston Rockets per 121-115 sui Minnesota Timberwolves grazie ai 35 punti di Jalen Green, mentre ai T’Wolves non bastano i 37 di Anthony Edwards.

RISULTATI NBA 2025 (22 FEBBRAIO)

Cleveland Cavaliers – New York Knicks 142-105

Orlando Magic – Memphis Grizzlies 104-105

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 101-104

Toronto Raptors – Miami Heat 111-120 d.t.s

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 111-103

San Antonio Spurs – Detroit Pistons 110-125

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 121-115

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 107-130

Sacramento Kings – Golden State Warriors 108-132