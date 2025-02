Basket, Gianmarco Pozzecco: “I ragazzi hanno giocato una partita pazzesca”

L’Italbasket batte la Turchia a domicilio per 67-80 nelle Qualificazioni ad Eurobasket 2025, confermando il successo dell’andata ed assicurandosi il primo posto nel girone B. 16 punti di Giordano Bortolani e 14 di Matteo Spagnolo decisivi, con la Nazionale di casa che è riuscita a mettere pressione agli azzurri solo nel finale dove i ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco non hanno tremato portandosi a casa la vittoria.

Il Commissario Tecnico, attraverso il sito della FIP, ha commentato così la prestazione odierna: “I ragazzi hanno giocato una partita pazzesca giocando l’uno per l’altro contro una squadra fortissima in un ambiente non facile. La scelta di costruire un roster così giovane era complessa ma nasceva da una mia forte convinzione che questi ragazzi meritano considerazione e supporto.

Tutti loro hanno meritato di vivere questa serata. Hanno vissuto la responsabilità del momento e sanno che tutti noi crediamo in loro. Sono orgoglioso di questa squadra, che posso definire una famiglia”.

Queste invece le parole di Alessandro Pajola, alla cinquantesima presenza in Nazionale festeggiata con i ranghi di capitano: “Abbiamo giocato una partita ottima sia in attacco sia in difesa facendo girare la palla e aiutandoci l’uno con l’altro. È stata la mia prima partita da Capitano in Nazionale e sono molto contento e orgoglioso dei miei compagni. Bellissima serata”