Basket femminile: Italia alla ricerca della vetta del girone di qualificazione agli Europei per un migliore sorteggio

Italia, Germania, Grecia e Cechia chiuderanno questa settimana un girone di qualificazione degli Europei femminili risultato fondamentalmente una sorta di lunga “finta”, nel senso che i quattro Paesi ospitanti sono già automaticamente ammessi alla rassegna continentale.

La classifica, dopo quattro partite, dice che azzurre e tedesche sono a quota 3 vittorie e 1 sconfitta, seguite dalle greche che hanno un record di 2-2 e, infine, dalle ceche che ancora devono vincere un match. E a maggior ragione il confronto di giovedì tra Italia e Germania avrà valore più che mai decisivo per due motivi.

Uno, chiaramente, è quello della vetta del raggruppamento, che ben difficilmente potrà uscire da questa dicotomia. Che, peraltro, anche in base alle squadre messe insieme sull’uno e sull’altro fronte vedrà una notevole incertezza: si tratterà di certo di uno dei migliori confronti di questa ultima finestra di qualificazione.

L’altro è legato alla possibilità di avere un sorteggio migliore in vista della rassegna continentale stessa. Vittorie e sconfitte, infatti, cambiano il ranking mondiale e cambiano anche le prospettive di salire o scendere di urna. Per questo l’Italia è chiamata al massimo impegno possibile sia giovedì a Faenza che domenica a Brno contro la Cechia.

Nei fatti, l’Italia con due vittorie sarebbe certa del primo posto, mentre vincendo solo con la Germania dovrebbe sperare in una Grecia che non fa 2/2, fatto che per una differenza canestri di +2 le darebbe la vetta della classifica. L’Italia potrebbe vincere il girone anche perdendo con la Germania entro un margine di 16 punti, ma in quel caso dovrebbe sperare che le tedesche vengano sconfitte dalla Grecia, la qual cosa creerebbe però un complesso discorso di classifica avulsa a tre squadre. Ovviamente uno 0/2 metterebbe in pericolo anche il secondo posto.