L’Olimpia Milano crolla in casa del Bayern Monaco. Sconfitta pesante in chiave playoff

Brutta sconfitta per l’Olimpia Milano nella venticinquesima giornata dell’Eurolega. La squadra di Ettore Messina crolla sul campo del Bayern Monaco per 87-70 e rallenta la sua corsa verso i playoff. Quello di stasera era quasi uno scontro diretto per Milano, che ora si trova al decimo posto con un record di 13-12 a due vittorie dai tedeschi, che hanno anche lo scontro diretto dalla loro parte. Giovedì nuova sfida in trasferta per l’Olimpia, che farà visita a Kaunas allo Zalgiris in un altro match importantissimo.

A Milano non bastano i 17 punti del solito Zach LeDay ed in doppia cifra ha chiuso anche Armoni Brooks con 13 punti e Shavon Shields con 12. L’Olimpia ha sofferto terribilmente a rimbalzo, concedendo ben sedici rimbalzi offensivi al Bayern Monaco. Tedeschi trascinati dai 16 punti di Niels Giffey e Vladimir Lucic.

Buon avvio di Milano con i canestri di LeDay e Ricci, ma il Bayern replica con un 5-0 firmato Voigtmann e Da Silva. Si segna pochissimo nei primi cinque minuti con le difese che vincono tutti i duelli contro gli attacchi. Lucic prova a costruire un piccolo allungo tedesco (13-8), ma l’Olimpia rientra subito con le triple di Ricci e Brooks. Il primo quarto si chiude con i padroni di casa avanti di un solo punto (17-16).

La tripla di Brooks vale il nuovo sorpasso milanese ad inizio secondo quarto. L’Olimpia tocca il +4 (23-19), ma uno scatenato Giffey dall’arco punisce per due volte la difesa milanese ed il Bayern cavalca un parziale che lo porta ancora sul +4 (29-25). Le giocate offensive di Mannion e del solito LeDay permettono a Milano di tornare nuovamente avanti (33-32). Weiler-Babb e Lulic trovano cinque punti abbastanza veloci, ma l’ultimo squillo del quarto è di Shields, con l’Olimpia sotto di un solo punto all’intervallo (37-36).

Al rientro dagli spogliatoi è subito 6-0 per i tedeschi con la tripla di Lucic. Bolmaro e LeDay replicano e tengono attaccata l’Olimpia sul -4 (47-43). La difesa milanese crolla sulle sulle triple di Voigtmann e di Edwards con il Bayern che allunga addirittura sul +12 (55-43). Milano è vicinissima ad alzare bandiera bianca, ma Brooks riesce a tenerla sul -10. Il terzo quarto si chiude con i padroni di casa in vantaggio per 66-55.

Purtroppo il copione della partita non cambia e il Bayern continua a dominare, arrivando sul +16 con la tripla di Obst (73-57). Anche Giffey continua a fare malissimo dall’arco e i tedeschi arriva sul +21 (81-60). Milano non ha davvero più la forza di reagire ed il Bayern conquista la vittoria per 87-70.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BAYERN MONACO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 87-70 (17-16, 20-20, 31-19, 19-15)

Bayern: Weiler-Babb 6, Da Silva 6, Edwards 12, Giffey 16, Voigtmann 13, Kharchenkov, Lucic 16, Obst 9, Bitim, Harris 2, Brankovic 7, Yebo

Milano: Dimitrijevic 8, Mannion 6, Tonut 5, Bolmaro 4, Brooks 13, LeDay 17, Ricci 3, Flaccadori 2, Diop, Caruso, Shields 12, Gillespie