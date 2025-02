Basket, Venezia batte il Lietkabelis Panevezys e ora aspetta di sapere se giocherà i playoff di EuroCup

Si è appena conclusa al Taliercio di Venezia la sfida valevole per il diciottesimo e ultimo turno della stagione regolare dell’EuroCup e in campo sono scese la Reyer Venezia e i lituani del Lietkabelis Panevezys. Gli ospiti erano già matematicamente eliminati dalla competizione, mentre per accedere ai playoff la squadra di Spahija era obbligata a vincere, sperando poi nella sconfitta di una tra Bourg-en-Bresse e Cluj-Napoca domani sera

Parte fortissimo Venezia, che piazza un primo parziale di 7-0, allunga poco dopo la metà del primo quarto sul +10, tocca il +13 a 2’50”, ma poi si concede un po’ troppe distrazioni, permettendo al Lietkabelis Panevezys di ridurre il gap fino al 18-14 con cui si va al primo stop, con Kyle Wiltjer che chiude con 7 punti, ma Reyer che ha buttato via l’ampio vantaggio e deve quasi ripartire da zero.

Il parziale ospite continua a inizio secondo quarto, con le due squadre che si ritrovano pari ed è la tripla di McGruder a rilanciare Venezia. Ora si lotta punto a punto, anche se la Reyer in questa fase riesce a tenere il naso avanti, obbligando comunque i lituani a inseguire. Prova a riallungare la squadra di Spahija andando sul +10, anche grazie a un antisportivo fischiato a Danusevicius e ai tanti falli ospiti. Ora gestisce lo strappo fatto la squadra di casa e Venezia va al riposo avanti 46-33.

Ora Venezia può gestire il vantaggio, provando a evitare la rimonta subita nel primo quarto. Ci riesce nella prima metà del quarto, dove continua a restare ampiamente in doppia cifra di vantaggio, ma nella seconda metà il Lietkabelis Panevezys inizia piano piano a ricucire parzialmente il gap e si va all’ultimo stop con Venezia avanti 63-57.

L’ultimo quarto inizia con Kabengele e Munford che piazzano un nuovo parziale per il +13 e il match che riprende a scorrere con le due squadre distanziate di un gap in doppia cifra. Gestisce, finalmente, il vantaggio Venezia, che così vede scorrere il cronometro e vince 91-77. Ora tutto si deciderà domani, con una sconfitta (almeno) tra Bourg-en-Bresse e Cluj-Napoca che regalerebbe i playoff ai veneti.