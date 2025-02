Volley, i migliori italiani della 19ma giornata di Superlega. Bottolo e Porro protagonisti anche nella sconfitta

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 19ª GIORNATA DI SUPERLEGA

SIMONE GIANNELLI: Prende per mano la squadra nel momento difficile e, grazie ad una distribuzione perfetta e al solito carattere da combattente, guida Perugia ad una vittoria molto importante nella corsa al primo posto sul campo di Grottazzolina. Mette a segno anche 5 punti.

DANIELE LAVIA: Non è la sua giornata ideale in ricezione, soprattutto nei primi due set, dove chiude con il 20% ma in attacco il suo 60% che porta ben 22 punti è decisivo. Ci sono anche due ace e due muri ad impreziosire la prova dello schiacciatore trentino.

MATTIA BOTTOLO: Anche nella giornata nera di Civitanova, lui offre il suo apporto con numeri da big assoluto: chiude con 12 punti, il 53% in ricezione, il 69% in attacco e un ace. Questa è continuità.

FRANCESCO SANI: Prestazione di grande sostanza dello schiacciatore di Verona contro Monza: 11 punti, con il 53% in attacco e un ottimo 58% in ricezione, con due muri e Verona continua a credere nel quinto posto anche grazie a lui.

DANIELE MAZZONE: Che continuità per l’esperto centrale di Cisterna che mette il sigillo sulla vittoria di Taranto con 13 punti, un ottimo 82% in attacco, due muri e due ace.

LUCA PORRO: Contro il fratello Paolo, che poi si prende la soddisfazione di vincere il match, sfodera una prova di altissimo spessore che tiene in corsa Padova fino alla fine. 22 punti, il 43% in ricezione, il 72% in attacco e un ace. Sempre protagonista!