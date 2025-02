Dove vedere in tv Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2025: orario, programma in chiaro, streaming

Conegliano e Milano si affronteranno mercoledì 12 febbraio (oe 20.45) nell’incontro valido per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso andrà in scena un nuovo capitolo della classica della pallavolo tricolore contemporanea, ad appena tre giorni di distanza dalla finale della Coppa Italia vinta dalla corazzata veneta, che in precedenza aveva dettato legge anche in Supercoppa Italiana, nella semifinale del Mondiale per Club e nell’incontro d’andata di campionato.

Le Pantere si presenteranno all’appuntamento con tutti i favori del pronostico e punteranno a proseguire la loro serie di imbattibilità, conquistando il 22mo successo nel torneo Le ragazze di coach Daniele Santarelli occupano il primo posto in classifica generale con 13 punti di vantaggio sulla formazione di Stefano Lavarini: una vittoria permetterebbe alle Campionesse d’Europa di conquistare matematicamente la regular season, mentre le meneghine puntano al successo per evitare il rischio di un possibile sorpasso da parte di Scandicci.

Si preannuncia una grande sfida tra gli opposti Paola Egonu e Isabelle Haak. Milano potrà contare anche sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, sulla palleggiatrice Alessia Orro, sulla centrale Anna Danesi. Conegliano avrà dalla sua anche i martelli Zhu Ting e Gabi, la regista Joanna Wolosz, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, incontro valido per la Serie A1 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, SERIE A1 VOLLEY

Mercoledì 12 febbraio

Ore 20.45 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO, SERIE A1 VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.