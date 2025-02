LIVE Firenze-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: penultimo turno della regular season per le campionesse d’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Firenze-Conegliano, match di volley femminile di Serie A1 valevole per la 12esima giornata di ritorno.

Le ospiti si presentano, ovviamente, come grandi favorite. Ancora nessuna sconfitta per loro in campionato e stanno dominando la Serie A1 dall’inizio. Per loro 24 vittorie su 24 (19 vinte per 3-0, 4 per 3-1 e 1 per 3-2). Firenze, invece, si trova attualmente fuori dalla zona playoff (riservata alla prime 8 della classifica alla fine della regular season), a soli 19 punti con uno score di 6/18.

L’ultima giornata la squadra veneta se la vedrà con Perugia in casa al Palaverde di Villorba mentre il team toscano andrà a Bergamo al Pala Facchetti di Treviglio. All’andata, lo scorso 7 dicembre, il risultato era stato netto: 3-0 per la Imoco. In quel frangente, in casa veneta, si distinsero Adigwe, da 16 punti, e Lanier da 14 per Conegliano e Nervini e Mancini per Firenze rispettivamente da 9 e 7 punti. Ottima la prestazione al servizio della Imoco che all’andata portò a segno 10 ace su 75 punti totali. Troppi, invece, gli errori di Firenze (17) e poco prolifico l’attacco (solo 24 punti).

Se si aggiunge anche la statistica relativa ai set persi, il confronto diventa schiacciante. Solamente 6 quelli persi dalla capolista contro i 61 di Firenze. Tuttavia, al Palazzo Wanny del capoluogo toscano la concentrazione sarà altissima da entrambe le parti. Grazie alla vittoria contro Talmassons e alla sconfitta di Roma contro Chieri, il Bisonte ha 2 punti di distacco dal team capitolino e dovranno provare a difenderli con le unghie e con i denti per centrare la salvezza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE punto per punto dell’incontro con cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’appuntamento è per questa sera alle 20:30. Non ci resta che salutarvi e augurarvi buona serata!