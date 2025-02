LIVE Milano-Halkbank Ankara, Champions League volley 2025 in DIRETTA: serve la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Milano-Halkbank Ankara, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League di volley maschile 2024-2025. La fase degli scontri diretti della massima competizione europea è ormai entrata nel vivo e Milano proverà ad essere la terza formazione italiana ad agguantare i quarti di finale.

La squadra lombarda, nella fase a gironi, è arrivata seconda nella pool C alle spalle dello Zawierce, con 4 vittorie, 2 sconfitte e 12 punti. Questa posizione non ha consentito a Porro e compagni di qualificarsi direttamente ai quarti di finale e nel match d’andata degli ottavi di finale è purtroppo arrivata una sconfitta per 3-1 contro i turchi dell’Halkbank Ankara. Milano sarà quindi chiamata alla rimonta tra le mure amiche, l’unico modo per avanzare sarà quello di vincere il match odierno per 3-0 o 3-1 e poi giocarsi tutti al golden set, qualsiasi altro risultato qualificherebbe invece l’Halkbank Ankara.

Milano non sta vivendo una stagione semplice, le aspettativa al momento non sono state rispettate, come testimonia il sesto posto attuale in Campionato. Discorso diverso per l’Halkbank Ankara, che invece si sta ben comportando e al momento è secondo nella lega turca, anche se nelle ultime 5 uscite sono arrivate ben 3 sconfitte, che potrebbero in qualche modo aver minato le sicurezze del sestetto titolare. Milano è uscita vittoriosa in 2 dei 3 precedenti contro la compagine turca, questa sera ci si aspetta una sfida equilibrata, in cui i dettagli potrebbero fare la differenza.

il match prenderà il via alle ore 20:45!