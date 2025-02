Dove vedere in tv i Test di F1 a Sakhir: programma, orari, canale, streaming. Debutta Hamilton

La Formula 1 si appresta a scoprire, per davvero, le nuove monoposto. Niente eventi legati alle livree, niente presentazioni a fini mediatici, niente filming day utilizzati come shake-down. Si fa sul serio, poiché è giunto il momento dell’unica sessione di test collettivi di questo 2025.

I bolidi del Circus si confronteranno nell’autodromo di Sakhir, in Bahrain. Il contesto è ormai abituale per quanto concerne le prove. D’altronde, in Medio Oriente il meteo è una certezza e le temperature sono congruenti con quelle che verranno trovate in gran parte dei contesti agonistici.

Potrà scendere in pista una sola vettura per team. Ne consegue che i 20 piloti dovranno alternarsi sulla medesima auto, potendo girare per 12 ore a testa nell’arco dei tre giorni. Ovviamente, qualsiasi eventuale incidente di uno, avrebbe pesanti ripercussioni anche per l’altro driver. Lo stesso discorso si applica ai problemi tencici.

F1 – TEST SAKHIR 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Non vi sarà alcun modo di seguire gratuitamente i test di Sakhir. Il canale in chiaro TV8 (125 SKY, 8 DT) non proporrà l’evento, neppure in differita. Bisognerà quindi fare giocoforza affidamento sugli abbonamenti.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta i test di Sakhir. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni dei Test di Sakhrin, dal semaforo verde della prima giornata alla bandiera a scacchi della terza.

F1 – TEST SAKHIR 2025 PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.00-12.00, Sessione antimeridiana

Ore 13.00-17.00, Sessione postmeridiana

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.00-12.30, Sessione antimeridiana

Ore 13.00-17.00, Sessione postmeridiana

VENERDÌ 28 FEBBRAIO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.00-12.00, Sessione antimeridiana

Ore 13.00-17.00, Sessione postmeridiana