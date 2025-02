F1, Ferrari alla prova a Sakhir: SF-25 a confronto con gli altri per scoprire le carte

Dal 26 al 28 febbraio a Sakhir, in Bahrain, sarà una tre-giorni importante per i team di F1 in vista dell’esordio stagionale previsto nel week end del 14-16 marzo all’Albert Park di Melbourne (Australia). Sessioni di test per lavorare sulle nuove monoposto e comprendere nel confronto diretto con i rivali la bontà del proprio progetto o meno.

La Ferrari vorrà essere pronta. La nuova SF-25 si presenta con novità importanti soprattutto dal punto di vista meccanico, con l’adozione di un nuovo sistema di sospensione anteriore (pull-rod) per avere un comportamento della macchina migliore sia nella gestione delle gomme che nella capacità di generare carico aerodinamico dal fondo.

Uno studio dei flussi che ha portato a questa importante modifica, che ne segue altre. La nuova Rossa ha forme diverse relativamente al cofano motore e alle pance proprio per rendere la monoposto più efficiente. Molto probabilmente a Maranello saranno gli unici ad aver puntato le fiches su una macchina con un sospensioni pull-rod sia sull’avantreno che sul retrotreno. Per questo, si è fatto un’opera di miniaturizzazione dei componenti, specialmente della scatola del cambio, al fine di minimizzare gli spazi sempre per motivi aerodinamici.

Da capire come queste novità si rifletteranno in pista anche sulla base dei tempi altrui. McLaren, vittoriosa l’anno passato nel campionato costruttori, ha dato continuità al progetto di una vettura già estremamente veloce nel 2024, cercando prestazione anche in tipologie di pista che richiedono poca ala. Grandissimo lavoro della Mercedes, dotata di una bocca dei radiatori minima e un’avveniristica ala anteriore.

Vedremo la Red Bull all’atto pratico nelle prove in Bahrain e si dovrà prendere atto delle “genialate” a Milton Keynes, anche se Adrian Newey da quest’anno sarà in Aston Martin. A questo proposito, suscita curiosità cosa potrà fare la scuderia di Lawrence Stroll e come l’influsso di Newey saprà incidere nello sviluppo della nuova macchina. Tante incognite e parola alla pista.