F1, Mercedes presenta la W16 di Russell e Antonelli. Oggi lo shakedown, poi i test a Sakhir

Nella giornata di ieri Mercedes ha svelato la nuova monoposto che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2025. Il team di Brackley, con una presentazione avvenuta online, ha tolto i veli alla W16 che verrà affidata quest’anno al britannico George Russell e al rookie italiano Kimi Antonelli, chiamato a sostituire la leggenda Lewis Hamilton dopo il suo passaggio in Ferrari. Quest’oggi verrà effettuato lo shakedown a Sakhir, in attesa dei test ufficiali previsti sempre in Bahrain dal 26 al 28 febbraio.

Si preannuncia una stagione importante per la carriera di Russell, nuovo leader della formazione anglo-tedesca: “Credo che il 2024 sia stato mio anno migliore in F1. Questa che arriva sarà la mia settima stagione in Formula 1 e la quarta da pilota ufficiale Mercedes. Sto lavorando sodo per migliorare anno dopo anno. Come team, siamo molto motivati nel migliorare rispetto alla passata stagione. C’è grande energia a Brackley e Brixworth, dunque sono impaziente di scendere in pista. È fantastico inoltre avere un nuovo compagno di squadra quest’anno, un compagno come Kimi. È estremamente veloce e credo che la nostra sarà una grande partnership. Naturalmente dovrà imparare tanto nella sua prima stagione, ma non vedo l’ora di aiutarlo e di lavorare assieme per spingere il team a migliorare ancora“.

Motivazioni alle stelle anche per Antonelli, pronto ad esordire in F1 a soli 18 anni e subito in un top team: “Non vedo l’ora di fare il mio debutto in F1 quest’anno. È una grande opportunità e sono grato a chiunque in Mercedes per la fiducia che hanno posto in me. Ho lavorato molto duro nel corso dell’inverno per essere più pronto possibile e ora non vedo l’ora che inizi la stagione. Il mio obiettivo sarà continuare a imparare, essere consistente, e fare il miglior lavoro possibile per la squadra. Non vedo l’ora di lavorare con George. Ci stiamo già amalgamando bene ed è fantastico vedere il supporto di un pilota che è uscito anche lui dall’Academy Mercedes dedicata ai giovani talenti. Lui è un pilota incredibilmente forte e penso che insieme faremo una bella coppia“.

Così il team principal Toto Wolff: “Nel 2025 si apre una nuova entusiasmante era per la storia del nostro team. Stiamo costruendo sulla nostra incredibile eredità e non vediamo l’ora di iniziare a correre. Tutti i membri del team, a Brackley e Brixworth, hanno lavorato duramente durante l’inverno. La scorsa stagione è stata incredibilmente competitiva in pista e, pur avendo conquistato diverse vittorie, siamo tutti concentrati nel cercare di ottenere successi in modo più costante. Abbiamo fatto progressi durante l’inverno, ma sapremo a che punto siamo solo dopo la prima gara in Australia“.

Il manager austriaco ha poi commentato la nuova line-up piloti: “Abbiamo una formazione interessante che ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi. Entrambi i piloti sono cresciuti attraverso il nostro programma junior, a conferma del nostro impegno nel sostenere e sviluppare i talenti. George ha dimostrato di essere uno dei migliori piloti sulla griglia, capace di competere per il Mondiale Piloti se riusciamo a dargli una vettura in grado di farlo. In qualità di pilota più anziano, contribuirà a guidare la squadra e a sostenere Kimi nel suo sviluppo. Kimi ha tutto il talento necessario per ottenere grandi risultati all’apice di questo sport, ma questa è una stagione da esordiente e ci saranno inevitabilmente alti e bassi. Non vediamo l’ora di fare questo viaggio insieme e di aiutarlo a crescere nel corso dell’anno“.