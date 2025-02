LIVE Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Doha 2025 in DIRETTA: le olimpioniche a caccia della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale di doppio femminile del WTA 1000 di Doha, ci si gioca l’accesso alla semifinale. Di fronte a Sara Errani e Jasmine Paolini la russa Panova e l’ungherese Stollar.

Primo confronto diretto tra le due coppie, che si sfideranno nel pomeriggio qatariota per un posto in semifinale contro Andreeva/Shneider (ancora loro) oppure Danilina/Khromacheva. Azzurre che nel match d’esordio hanno regolato con un 6-3, 6-2 piuttosto perentorio ma non privo di momenti delicati la romena Niculescu e la norvegese Eikeri nella giornata di martedì scorso.

Oggi, di fronte c’è la russa Panova, ex numero 71 del mondo e adesso solamente dedita al doppio. L’ungherese Stollar invece si è dedicata con meno costanza al singolare rispetto alla compagna, ma è comunque giunta fino alla 117 posizione della Classifica WTA, ad un passo quindi dalla top 100. Rispettivamente occupano il 27° e la 61° posto della classifica di doppio.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del WTA 1000 di Doha (QAT) tra le campionesse olimpiche in carica Errani/Paolini e Panova/Stollar, si comincia alle ore 13:30: vi aspettiamo!!