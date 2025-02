WTA Doha, Jasmine Paolini travolta da Ostapenko ed eliminata agli ottavi

Jasmine Paolini esce al terzo turno del WTA 1000 di Doha. A batterla una versione in formato deluxe di Jelena Ostapenko: la lettone, in un’ora e 4 minuti, s’impone per 6-2 6-2 e avanza verso un confronto con una tra la tunisina Ons Jabeur e l’americana Sofia Kenin nei quarti.

Nel secondo game le prime palle break le ha Paolini, e sono due, per quanto sia Ostapenko, al solito, a fare molto e il contrario di molto tra vincenti, doppi falli e quant’altro. Improvvisamente, l’azzurra accusa un passaggio a vuoto nel terzo gioco e, sotto 0-40, cede la battuta con un doppio fallo. La foga della lettone quest’oggi è nella sua versione migliore, Jasmine ha parecchie difficoltà a fare il suo gioco, anticipata spesso com’è. Il risultato è che si ritrova sotto 5-1 con discreta rapidità, fino al 6-2 che chiude il parziale.

Qualcosa di buono si vede nel secondo parziale, in cui l’azzurra riesce a prendersi un break di vantaggio, subito annullato di forza da Ostapenko, molto concentrata. Abbastanza, peraltro, da spingere ancora di più e andare fin sul 4-2, con Paolini costretta a snaturare di molto il suo gioco pur di tentare di tenere il punto contro la lettone. C’è davvero poco da fare nella fattispecie, contando anche che l’ex vincitrice Slam anche a rete funziona eccome. E un altro 6-2 ne è la conseguenza.

Per quel che riguarda i numeri, al di là dei 9 ace di Ostapenko, infinitamente più efficace la prima della lettone nei punti vinti (75,9%-45,2%). Il tutto anche con Paolini che a tratti si mostra nervosa, in ragione di una performance difficile per vari ordini di ragioni, tutte tecniche.