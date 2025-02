Sara Errani e Jasmine Paolini non fanno sconti a Panova e Stollar, è semifinale a Doha

Bastano appena 58 minuti a Sara Errani e Jasmine Paolini per approdare tra le migliori quattro coppie del WTA 1000 di Doha. Il duo che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 supera per 6-2 6-1 l’accoppiata russo-magiara formata da Alexandra Panova (che qualcuno ricorderà in chiave Fed Cup 2013 nella finale contro l’Italia) e Fanny Stollar. Ora potrebbe esserci un’altra rivincita con Mirra Andreeva e Diana Shnaider, se Irina Khromacheva e Anna Danilina, che è l’unica delle quattro sotto bandiera non russa (kazaka, ma è nata a Mosca).

Dopo un paio di game tutto sommato senza grandi scosse, nel terzo il servizio di Panova finisce per colare a picco: la russa lo perde a zero di fronte a una qualità di gioco generale più elevata delle due azzurre (e con Errani che, al solito, a rete sa come farsi sentire). Lo stesso destino sembra arrivare sul 4-2, ma dallo 0-40 il duo russo-magiaro risale e trova il deciding point, che però vale ugualmente il 5-2. Il 6-2 è questione di poco.

Altrettanto dominato anche il secondo set fin dalle fasi iniziali: break immediato facile, poi game salvato ai vantaggi e di lì l’evidente maggior affiatamento della coppia azzurra funziona eccome. Il 5-1 è cosa rapidamente costruita. E, di lì a pochi minuti, arriva anche un 6-1 che porta alla conclusione in neanche un’ora: ben poca fatica per raggiungere il penultimo atto. Troppa la differenza in termini di gioco tra le due coppie.

Anche difficile parlare di numeri in questa situazione particolare, ma un obiettivo raggiunto c’è già. Errani e Paolini, infatti, da lunedì (Ellen Perez permettendo), saranno numero 6 e 7 del ranking mondiale di doppio. E con una vittoria ulteriore andrebbero a rientrare nelle migliori 8 della Race, il blocco di posizioni che assicura la partecipazione alle Finals.