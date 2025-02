Wout van Aert: “Van der Poel è il grande favorito per la vittoria, io non conosco bene il mio livello”

Continuano i Mondiali di ciclocross a Liévin (Francia) e domani ci sarà la grande chiusura con il piatto forte, ossia la prova élite maschile. L’ennesimo duello attesissimo tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert andrà in atto: il belga sembrava non dovesse prendere parte a questa competizione e invece ci ha ripensato e domani sarà al via per provare a insidiare il suo rivale.

Van der Poel appare come netto favorito e anche il belga del Team Visma | Lease a Bike l’ha ammesso nella conferenza stampa della sua nazionale: “Ho sempre voluto partecipare al mondiale quest’anno, ma onestamente prima dell’inverno non mi aspettavo che sarei stato in grado di raggiungere un livello così alto. Il desiderio c’è sempre stato e poi si è presentata l’occasione e sono molto felice della mia scelta. Dopo il periodo natalizio ha cominciato a balenarmi in testa l’idea di partecipare, poi le gare a Benidorm e a Maasmechelen sono andate bene e quindi ho deciso di partecipare. Nonostante tutto, però, Mathieu rimane il grande favorito. Sarà difficile da battere, ma noi faremo in modo di rendergli la gara il più difficile possibile, non vedo l’ora di correre”.

Sul suo stato di forma attuale: “A che livello sono ora? Non lo sa dire neanche il mio allenatore. Se i mondiali di ciclocross fossero stati il mio obiettivo principale avrei sicuramente preferito avere una condizione migliore. Ma quest’anno per me l’obiettivo principale sono le classiche di primavera. Ovviamente però il sogno sarebbe quello di riuscire a giocarsi la vittoria allo sprint contro Mathieu, nessuno ci è riuscito quest’anno. Arrivare allo sprint significherebbe che sono riuscito a reggere il suo passo per un’ora, vedremo. A Maasmechelen mi sentivo bene ma ho comunque concluso parecchio dietro di lui”.

Van Aert ha fatto il parallelo con il Mondiale di cinque anni fa: “Questa gara mi ricorda un po’ il mondiale in Svizzera del 2020, quando ero appena rientrato dall’infortunio. Non c’era alcuna pressione ed ero felice anche solo di essere al via. Ed è una sensazione diversa rispetto agli altri mondiali quando contavano solo le vittorie. Oggi non è più così e questo mi permette di essere più rilassato in vista della gara“.