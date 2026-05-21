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CiclismoGiro d'ItaliaStrada

Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: assolo di Alec Segaert a Novi Ligure. Zambanini il migliore degli italiani

Pubblicato

13 secondi fa

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Alec Segaert
Alec Segaert / LaPresse

Alec Segaert della Bahrain-Victorious, grazie ad un contropiede micidiale lanciato a poco più di tre chilometri, si aggiudica la dodicesima tappa del Giro d’Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri. La giornata diventa trionfale con l’abbuono di sei secondi conquistato dalla Maglia Rosa Afonso Eulalio al chilometro Red Bull.

Completano il podio di giornata il belga Toon Aerts della Lotto Intermarché, vincitore della volata del gruppo davanti all’uruguaiano Guillermo Thomas Silva della XDS Astana Team, vincitore della seconda tappa in Bulgaria. In Top 5 anche il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team e il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step.

Termina invece in sesta posizione il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team, formazione che anima la giornata con la sua enorme mole di lavoro e promuove l’azione che estromette i velocisti puri dalle fasi decisive della corsa. Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious chiude al nono posto ed è il migliore degli italiani.

Giulio Ciccone della Lidl-Trek, autore di una sortita nel finale che non trova la giusta continuità, taglia il traguardo in ventiduesima posizione. Il suo compagno di squadra Jonathan Milan si stacca in salita, arriva al traguardo con un ritardo di oltre sette minuti e deve ancora rinviare l’appuntamento con il successo.

 

ORDINE DI ARRIVO DODICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA

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1SEGAERT Alec (Bahrain – Victorious) (BEL)3:53:00
2AERTS Toon (Lotto Intermarché) (BEL)+0:03
3SILVA Guillermo Thomas (XDS Astana Team) (COL)
4VERNON Ethan (NSN Cycling Team) (GBR)
5STUYVEN Jasper (Soudal Quick-Step) (BEL)
6AULAR Orluis (Movistar Team) (VEN)
7MIHKELS Madis (EF Education – EasyPost) (EST)
8NARVÁEZ Jhonatan (UAE Team Emirates – XRG) (ECU)
9ZAMBANINI Edoardo (Bahrain – Victorious) (ITA)
10LØLAND Sakarias Koller (Uno-X Mobility) (NOR)
11GONZÁLEZ David (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) (ESP)
12BUSATTO Francesco (Alpecin – Premier Tech) (ITA)
13NAESEN Oliver (Decathlon CMA CGM Team) (BEL)
14VAN DIJKE Mick (Red Bull – BORA – hansgrohe) (NED)
15MIFSUD Andrea (Team Polti VisitMalta) (ITA)
16BOUWMAN Koen (Team Jayco AlUla) (NED)
17STORK Florian (Tudor Pro Cycling Team) (GER)
18ROCHAS Rémy (Groupama – FDJ United) (FRA)
19ROLLAND Brieuc (Groupama – FDJ United) (FRA)
20STRONG Corbin (NSN Cycling Team) (NZL)
21HARPER Chris (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) (AUS)
22CICCONE Giulio (Lidl – Trek) (ITA)
23KULSET Johannes (Uno-X Mobility) (NOR)
24SVESTAD-BÅRDSENG Embret (Netcompany INEOS) (NOR)
25DONOVAN Mark (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) (GBR)
26ARENSMAN Thymen (Netcompany INEOS) (NED)
27HINDLEY Jai (Red Bull – BORA – hansgrohe) (AUS)
28HIRT Jan (NSN Cycling Team) (CZE)
29GALL Felix (Decathlon CMA CGM Team) (AUT)
30MÜHLBERGER Gregor (Decathlon CMA CGM Team) (AUT)
31PIGANZOLI Davide (Team Visma | Lease a Bike) (ITA)
32VINGEGAARD Jonas (Team Visma | Lease a Bike) (DEN)
33LÓPEZ Harold Martín (XDS Astana Team) (COL)
34KUSS Sepp (Team Visma | Lease a Bike) (USA)
35O’CONNOR Ben (Team Jayco AlUla) (AUS)
36BETTIOL Alberto (XDS Astana Team) (ITA)
37TONELLI Alessandro (Team Polti VisitMalta) (ITA)
38SCARONI Christian (XDS Astana Team) (ITA)
39LEKNESSUND Andreas (Uno-X Mobility) (NOR)
40CARUSO Damiano (Bahrain – Victorious) (ITA)
41PELLIZZARI Giulio (Red Bull – BORA – hansgrohe) (ITA)
42HOELGAARD Markus (Uno-X Mobility) (NOR)
43BELOKI Markel (EF Education – EasyPost) (ESP)
44GEE-WEST Derek (Lidl – Trek) (GBR)
45BERNAL Egan (Netcompany INEOS) (COL)
46RONDEL Mathys (Tudor Pro Cycling Team) (FRA)
47EULÁLIO Afonso (Bahrain – Victorious) (POR)
48DE LA CRUZ David (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) (ESP)
49ZWIEHOFF Ben (Red Bull – BORA – hansgrohe) (GER)
50STORER Michael (Tudor Pro Cycling Team) (AUS)
51HATHERLY Alan (Team Jayco AlUla) (RSA)
52ALEOTTI Giovanni (Red Bull – BORA – hansgrohe) (ITA)
53CAMPENAERTS Victor (Team Visma | Lease a Bike) (BEL)
54LEMMEN Bart (Team Visma | Lease a Bike) (NED)
55HAIG Jack (Netcompany INEOS) (AUS)
56ARRIETA Igor (UAE Team Emirates – XRG) (ESP)
57KENCH Josh (Groupama – FDJ United) (GBR)
58SCOTSON Callum (Decathlon CMA CGM Team) (AUS)
59CHRISTEN Jan (UAE Team Emirates – XRG) (SUI)
60STAUNE-MITTET Johannes (Decathlon CMA CGM Team) (NOR)+0:33
61BARTA Will (Tudor Pro Cycling Team) (USA)
62WARBASSE Larry (Tudor Pro Cycling Team) (USA)
63REX Tim (Team Visma | Lease a Bike) (BEL)
64SCHULTZ Nick (NSN Cycling Team) (AUS)+0:41
65VAN DEN BOSSCHE Fabio (Soudal Quick-Step) (BEL)
66ULISSI Diego (XDS Astana Team) (ITA)+0:50
67MILESI Lorenzo (Movistar Team) (ITA)
68RUBIO Einer (Movistar Team) (COL)+1:48
69VALGREN Michael (EF Education – EasyPost) (DEN)
70MAS Enric (Movistar Team) (ESP)+2:29
71MOSCON Gianni (Red Bull – BORA – hansgrohe) (ITA)+2:45
72CEPEDA Jefferson Alexander (EF Education – EasyPost) (ECU)
73TURNER Ben (Netcompany INEOS) (GBR)+3:46
74SHAW James (EF Education – EasyPost) (GBR)+5:18
75DVERSNES Lavik Fredrik (Uno-X Mobility) (NOR)+7:15
76MAGLI Filippo (Bardiani CSF 7 Saber) (ITA)
77HAMILTON Chris (Team Picnic PostNL) (AUS)
78RUTSCH Jonas (Lotto Intermarché) (GER)
79GEENS Jonas (Alpecin – Premier Tech) (BEL)
80SHEFFIELD Magnus (Netcompany INEOS) (USA)
81GAROFOLI Gianmarco (Soudal Quick-Step) (ITA)
82LEEMREIZE Gijs (Team Picnic PostNL) (NED)
83MILAN Jonathan (Lidl – Trek) (ITA)
84MIHOLJEVIĆ Fran (Bahrain – Victorious) (CRO)
85SWIFT Connor (Netcompany INEOS) (GBR)
86VAN UDEN Casper (Team Picnic PostNL) (NED)
87TAROZZI Manuele (Bardiani CSF 7 Saber) (ITA)
88VAN DEN BROEK Frank (Team Picnic PostNL) (NED)
89PINARELLO Alessandro (NSN Cycling Team) (ITA)
90GUALDI Simone (Lotto Intermarché) (ITA)
91MAGNIER Paul (Soudal Quick-Step) (FRA)
92TSVETKOV Nikita (Bardiani CSF 7 Saber) (UZB)+11:57
93VLASOV Aleksandr (Red Bull – BORA – hansgrohe) (RUS)
94ROJAS Vicente (Bardiani CSF 7 Saber) (CHI)
95MAESTRI Mirco (Team Polti VisitMalta) (ITA)
96BARTHE Cyril (Team Polti VisitMalta) (FRA)
97PESENTI Thomas (Groupama – FDJ United) (ITA)
98ZUKOWSKY Nickolas (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) (CAN)
99SMITH Dion (NSN Cycling Team) (NZL)
100PALETTI Luca (Bardiani CSF 7 Saber) (ITA)
101TURCONI Filippo (Bardiani CSF 7 Saber) (ITA)
102ZANONCELLO Enrico (Bardiani CSF 7 Saber) (ITA)
103CONSONNI Simone (Lidl – Trek) (ITA)
104BAIS Mattia (Team Polti VisitMalta) (ITA)
105WALSCHEID Max (Lidl – Trek) (GER)
106RAFFERTY Darren (EF Education – EasyPost) (IRL)
107PENHOËT Paul (Groupama – FDJ United) (FRA)
108MULLEN Ryan (NSN Cycling Team) (IRL)
109DONALDSON Robert (Team Jayco AlUla) (RSA)
110GHEBREIGZABHIER Amanuel (Lidl – Trek) (ERI)
111PAASSCHENS Mathijs (Bahrain – Victorious) (NED)
112STANNARD Robert (Bahrain – Victorious) (AUS)
113CAVAGNA Rémi (Groupama – FDJ United) (FRA)
114CRESCIOLI Ludovico (Team Polti VisitMalta) (ITA)
115VAN GESTEL Dries (Soudal Quick-Step) (BEL)
116ZANA Filippo (Soudal Quick-Step) (ITA)
117POELS Wout (Unibet Rose Rockets) (NED)
118RACCAGNI NOVIERO Andrea (Soudal Quick-Step) (ITA)
119OLIVEIRA Nelson (Movistar Team) (POR)
120SOBRERO Matteo (Lidl – Trek) (ITA)
121GANNA Filippo (Netcompany INEOS) (ITA)
122BJERG Mikkel (UAE Team Emirates – XRG) (DEN)
123MORGADO António (UAE Team Emirates – XRG) (POR)
124DE VRIES Hartthijs (Unibet Rose Rockets) (NED)
125LARSEN Niklas (Unibet Rose Rockets) (DEN)
126NABERMAN Tim (Team Picnic PostNL) (NED)
127REINDERS Elmar (Unibet Rose Rockets) (NED)
128ACKERMANN Pascal (Team Jayco AlUla) (GER)
129GUDMESTAD Tord (Decathlon CMA CGM Team) (NOR)
130FROIDEVAUX Robin (Tudor Pro Cycling Team) (SUI)
131TEUTENBERG Tim Torn (Lidl – Trek) (GER)
132KOPECKÝ Matyáš (Unibet Rose Rockets) (CZE)
133PEDERSEN Rasmus Søjberg (Decathlon CMA CGM Team) (DEN)
134JUUL-JENSEN Christopher (Team Jayco AlUla) (DEN)
135GROENEWEGEN Dylan (Unibet Rose Rockets) (NED)
136JACOBS Johan (Groupama – FDJ United) (SUI)
137KOPECKÝ Tomáš (Unibet Rose Rockets) (CZE)
138HUENS Axel (Groupama – FDJ United) (BEL)
139KUBIŠ Lukáš (Unibet Rose Rockets) (SVK)
140MARCELLUSI Martin (Bardiani CSF 7 Saber) (ITA)
141SEVILLA Diego Pablo (Team Polti VisitMalta) (SPA)
142LÓPEZ Juan Pedro (Movistar Team) (ESP)
143ROTA Lorenzo (Lotto Intermarché) (ITA)
144VAN DER LEE Jardi Christiaan (EF Education – EasyPost) (NED)
145BAYER Tobias (Alpecin – Premier Tech) (AUT)+15:06
146LONARDI Giovanni (Team Polti VisitMalta) (ITA)
147VERGALLITO Luca (Alpecin – Premier Tech) (ITA)
148DENZ Nico (Red Bull – BORA – hansgrohe) (GER)
149BASTIAENS Ayco (Soudal Quick-Step) (BEL)
150ANDRESEN Tobias Lund (Decathlon CMA CGM Team) (DEN)
151LIENHARD Fabian (Tudor Pro Cycling Team) (SUI)
152FLYNN Sean (Team Picnic PostNL) (GBR)
153LIVYNS Arjen (XDS Astana Team) (BEL)
154KIELICH Timo (Team Visma | Lease a Bike) (BEL)
155PRICE-PEJTERSEN Johan (Alpecin – Premier Tech) (DEN)
156PLOWRIGHT Jensen (Alpecin – Premier Tech) (AUS)
157MOZZATO Luca (Tudor Pro Cycling Team) (ITA)
158GARCÍA CORTINA Iván (Movistar Team) (ESP)
159BARGUIL Warren (Team Picnic PostNL) (FRA)
160MALUCELLI Matteo (XDS Astana Team) (ITA)

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