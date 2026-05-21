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Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: assolo di Alec Segaert a Novi Ligure. Zambanini il migliore degli italiani
Alec Segaert della Bahrain-Victorious, grazie ad un contropiede micidiale lanciato a poco più di tre chilometri, si aggiudica la dodicesima tappa del Giro d’Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri. La giornata diventa trionfale con l’abbuono di sei secondi conquistato dalla Maglia Rosa Afonso Eulalio al chilometro Red Bull.
Completano il podio di giornata il belga Toon Aerts della Lotto Intermarché, vincitore della volata del gruppo davanti all’uruguaiano Guillermo Thomas Silva della XDS Astana Team, vincitore della seconda tappa in Bulgaria. In Top 5 anche il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team e il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step.
Termina invece in sesta posizione il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team, formazione che anima la giornata con la sua enorme mole di lavoro e promuove l’azione che estromette i velocisti puri dalle fasi decisive della corsa. Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious chiude al nono posto ed è il migliore degli italiani.
Giulio Ciccone della Lidl-Trek, autore di una sortita nel finale che non trova la giusta continuità, taglia il traguardo in ventiduesima posizione. Il suo compagno di squadra Jonathan Milan si stacca in salita, arriva al traguardo con un ritardo di oltre sette minuti e deve ancora rinviare l’appuntamento con il successo.