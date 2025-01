Ciclocross, Van der Poel e Van Aert si sfidano ai Mondiali di Liévin, ambizioni italiane nel Team Relay

Siamo a un passo dall’inizio dei Mondiali di ciclocross 2025: a Liévin (Francia) ci sarà una parata di grandi protagonisti e la gara più attesa sarà quella élite maschile. Se infatti la presenza di Mathieu van der Poel era già prevista, sembrava non dover prendere parte a questo appuntamento Wout van Aert. Il belga invece ha annunciato che ci sarà, a costo anche di rinviare la sua attività su strada.

Sarà quindi un altro duello tra questi due fuoriclasse straordinari: l’olandese arriva in grandissima forma a questo appuntamento, reduce da due vittorie per dispersione in Coppa del Mondo a Maasmachelen e Hooghereide. Van Aert invece a Maasmachelen è arrivato a 1’14” di distacco da van der Poel e non è riuscito ad approfittare dell’assenza del neerlandese a Benidorm, laddove ha vinto Thibau Nys.

Sono 14 gli italiani che sono stati convocati per questo appuntamento:

Uomini Juniores

Agostinacchio Mattia – Fas Airport Services Guerciotti

Fabbro Ettore – Asd Dp66

Grigolini Filippo – Team Cingolani

Pezzo Rosola Patrik – Zanolini-Q36.5 Südtirol

Donne Juniores

Ferri Elisa – Fas Airport Services Guerciotti

Pellizotti Giorgia – Soc. Sport.Sanfiorese

Uomini Under 23

Scappini Samuele – Team Cingolani

Viezzi Stefano – Alpecin Deceuninck Development Team

Donne Under 23

Bramati Lucia – Fas Airport Services Guerciotti

Fontana Beatrice – Sportivi Del Ponte

Donne Elite

Borello Carlotta – Team Cingolani

Casasola Sara – Crelan-Corendon

Lechner Eva – Ale Cycling Team

Uomini Elite

Bertolini Gioele – Centro Sportivo Esercito

Ambizioni che per l’Italia saranno concentrate soprattutto nella Team Relay, nella quale l’Italia si presenterà con Giorgia Pellizotti (junior femminile), Mattia Agostinacchio (junior maschile), Lucia Bramati (under 23 femminile), Stefano Viezzi (under 23 maschile), Sara Casasola (élite femminile) e Gioele Bertolini (élite maschile). Più difficile imporsi nelle categorie individuali: il più indiziato appare Agostinacchio che ha lottato per la Coppa del Mondo juniores, ma occhio anche a Viezzi che si è reso già protagonista tra gli under 23.