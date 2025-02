Biathlon, Johannes Bø e il “primato nascosto” stabilito domenica: ha già superato Bjørndalen per numero di doppiette!

In queste ore, Johannes Thingnes Bø sta giustamente venendo celebrato per aver battuto tutta una serie di record legata ai Mondiali. Il più altisonante è rappresentato dal fatto di aver vinto 12 medaglie d’oro iridate individuali, sorpassando definitivamente Ole Einar Bjørndalen e Martin Fourcade. Altri primati sono stati migliorati nel conteggio dei podi tout-court nelle manifestazioni con medaglie in palio.

In tutto ciò, è ingiustamente passato sottotraccia un conseguimento che meriterebbe di essere sottolineato. Si parla delle doppiette, barbaramente definite back-to-back nella coatta anglofonizzazione del gergo sportivo. Per chi non fosse avvezzo alle dinamiche del biathlon, si ragiona sulla capacità di vincere l’inseguimento dopo aver primeggiato nella competizione sulle cui fondamenta viene stilata la lista di partenza.

Non necessariamente una sprint, perché se oggi gli inseguimenti sono basati esclusivamente sulle prove su due poligoni, in passato è capitato di vederne alcuni nascere dalle individuali (seppur dimezzando i distacchi). Distinzione doverosa, perché nell’arco della sua carriera Ole Einar Bjørndalen ha firmato ben 19 doppiette, 18 delle quali con la combinazione sprint+inseguimento e 1 su individuale+inseguimento.

Ebbene, con quella di Lenzerheide, Johannes Thingnes Bø è arrivato a 20 (tutte partendo da una sprint). È il primo a riuscirci e chissà per quanto tempo resterà il solo a varcare “quota venti”. Sì, perché la doppia cifra è stata raggiunta solo da un altro fuoriclasse del calibro di Martin Fourcade (12), mentre alle spalle del norvegese, il biathleta in attività con più doppiette è Quentin Fillon Maillet, fermo a 3!

Insomma, da qui a fine stagione (e carriera) l’obiettivo di JTB sarà quello di scavalcare OEB per numero di successi complessivi (siamo a 90 contro 95, con nove gare ancora a disposizione). Il fenomenale classe 1993, prossimo a salutare la compagnia, ha però la certezza di aver già coronato un sorpasso significativo, acquisendo la sicurezza di restare al comando di questa particolare graduatoria per molto tempo. Forse anche più di quanto è rimasto in testa Bjørndalen.