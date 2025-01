UN LAMPO AZZURRO SCALDA L’INVERNO! Tommaso Giacomel scaccia la crisi e vince la mass start di Ruhpolding

Si tinge d’azzurro la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: a Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa, nella 15 km mass start maschile arriva il trionfo dell’unico italiano qualificato alla gara conclusiva. Tommaso Giacomel fa 20/20 al tiro e centra il primo successo in carriera (quarto podio individuale, il secondo nella località tedesca).

Il ventiquattrenne trentino riesce finalmente a coniugare velocità e precisione al poligono: sesto crono nello shooting time (ultimo poligono completato in 18″3), terzo nel range time e nono tempo sugli sci: sono questi gli ingredienti che portano Giacomel a vincere la gara in 36’21″8, mettendo in fila due norvegesi.

Un errore al poligono per Sturla Holm Laegreid, che nel giro finale non riesce ad avvicinarsi a Giacomel, se non quando l’azzurro alza il piede per festeggiare a pochi metri dal traguardo, e deve accontentarsi della piazza d’onore a 6″7.

Gradino più basso del podio per Johannes Thingnes Boe, al quale non basta il miglior tempo sugli sci nella prima gara dopo l’annuncio del clamoroso ritiro, con due errori, uno dei quali nell’ultima serie, quando sparava praticamente assieme a Giacomel, terzo a 11″4.

Più indietro il resto del plotone, con lo svedese Sebastian Samuelsson che resta ai piedi del podio al quarto posto posto con un errore nella terza serie ed un ritardo di 17″6, andando a precedere il lettone Andrejs Rastorgujevs, anch’egli gravato di un errore al terzo poligono, quinto a 28″0.

Nella graduatoria di specialità sale in testa Sturla Holm Laegreid con 195 punti, davanti ai fratelli Boe, con Johannes Thingnes secondo a quota 164 e Tarjei, oggi 13°, che cede il pettorale rosso di leader ed è terzo a 156, mentre Giacomel guadagna ben 11 posizioni ed è settimo a quota 133.

Nella classifica generale, invece, Johannes Thingnes Boe mantiene la testa con 727 punti, ma Sturla Holm Laegreid si avvicina e sale a 689. Molto più staccato il transalpino Emilien Jacquelin, terzo con 527. Tommaso Giacomel si porta a ridosso della top ten: l’azzurro guadagna 5 posizioni ed è ora 11° a quota 335.