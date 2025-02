Kelly Doualla incendia la velocità italiana: record del mondo a un centesimo! Tempo spaziale a 15 anni e minimo europeo

Kelly Doualla ha regalato la magia che tutti si aspettavano ai Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi, correndo i 60 metri in uno strepitoso 7.19. La 15enne ha migliorato di quattro centesimi i già suoi record europeo under 18 e record italiano under 20, fermando a un solo centesimo dal record del mondo per minorenni: il primato della statunitense Shawnti Jackson (7.18) ora traballa al cospetto della formidabile lombarda, che al PalaCasali di Ancona ha ribadito ancora una volta tutta la sua classe e ha confermato di essere un autentico portento.

L’allieva di Walter Monti ha scalato ulteriormente le liste italiane assolute sul rettilineo in sala e ha agganciato Marisa Masullo al secondo posto, ora davanti a lei c’è soltanto Zaynab Dosso, che siglò il primato nazionale con il 7.02 timbrato il 6 febbraio 2024 a Torun. Siamo di fronte a un vero e proprio prodigio, che deve essere coccolato e preservato, senza metterle troppa pressione addosso. Il potenziale e il tempo sono dalla sua parte. Tra l’altro oggi ha anche guadagnato il minimo per gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn), ma vedremo se il DT Antonio La Torre deciderà di convocarla od opterà per non forzare i tempi.

La sprinter del Cus Pro Patria Milano, che nei turni precedenti si era espressa in 7.68 e 7.43 senza sprecare energie, si è lasciata alle spalle Margherita Castellani (7.42) e Alessia Succo (7.48), altre promesse da tenere in considerazione. Sul fronte maschile spicca un grande Daniele Inzoli, che ha lasciato da parte il salto in lungo per questa occasione e ha trionfato con 6.78, eguagliando la miglior prestazione allievi firmata da Federico Guglielmi nel 2019.