A che ora Jacobs oggi a New York: dove vederlo in tv, programma, avversari, streaming

Oggi sabato 8 febbraio va in scena la sesta tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Si preannuncia grande spettacolo a New York (USA) e l’Italia attende la seconda uscita stagionale di Marcell Jacobs: dopo il debutto sottotono di sei giorni fa a Boston, il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 cercherà un pronto riscatto nella Grande Mela, dove correrà i 60 metri in programma alle ore 22.22 italiane (finale secca, non sono previste le batterie).

Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore vuole lasciarsi alle spalle l’opaca prestazione dell’esordio (6.69 nel turno preliminare e 6.63 nell’atto conclusivo, a cui venne ammesso da ripescato). Il velocista lombardo deve assolutamente compiere un passo in avanti quando manca meno di un mese agli Europei Indoor, previsti ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. L’azzurro dovrà cercare di avvicinarsi a 6.50 per cercare di dare una risposta ai rivali e dimostrare anche a se stesso che sta entrando in condizione.

Tra i suoi avversari spiccano due padroni di casa già sfidati a Boston ovvero PJ Austin (6.60 settimana scorsa) e Travyon Brommell (6.64 domenica sera), ma attenzione anche al ghanese Benjamin Azamati (sceso a 6.62 ad Albuquerque, ma 6.54 di personale) e allo statunitense JT Smith (6.73 a Boston). Il parterre sarà completato da Marcellus Moore (stagionale di 6.58), Nigel Green e il portoricano Miles Lewis (6.67 durante l’inverno).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara di Marcell Jacobs a New York. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

A CHE CORRE CORRE MARCELL JACOBS OGGI

Sabato 8 febbraio

Ore 22.22 60 metri, finale secca con Marcell Jacobs – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARCELL JACOBS OGGI A NEW YORK: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARI MARCELL JACOBS A NEW YORK

PJ Austin, Travyon Brommell, Benjamin Azamati, JT Smith, Marcellus Moore, Nigel Green, Miles Lewis.