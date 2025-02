Atletica, Mangione da record italiano. Sito si migliora, mondiali stagionali di Mitton e Mihambo

Gli italiani sono stati grandi protagonisti della quinta tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale atletica in sala), andata in scena a Karlsruhe (Germania). Alice Mangione ha firmato il nuovo record nazionale dei 400 metri, vincendo la gara in 51.75 e migliorando sensibilmente il 52.17 siglato da Virna De Angeli nel 1996. La 28enne siciliana ha ritoccato di quasi un secondo il proprio personale (52.60), facendo meglio del 51.93 con cui la britannica si era imposta nell’altra serie.

Luca Sito ha migliorato il proprio personale sui 400 metri: 46.27 dopo il 46.44 di tre settimane fa ad Ancona. Il 21enne milanese, primatista nazionale del giro di pista all’aperto, ha chiuso al secondo posto alle spalle dello statunitense Brian Faust (46.03) ed è diventato il quarto italiano di sempre sulla distanza, a meno di tre decimi dal primato indoor di Ashraf Saber (45.99 nel 1998). Federico Riva si è distinto sui 1500 metri, chiusi al secondo posto in 3:36.74 a quattro centesimi dal primo personale al coperto. Il romano è arrivato alle spalle dello svedese Samuel Pihlstrom (3:35.62), mentre Oliver Mulas ha chiuso al quinto posto in batteria sui 60 ostacoli in 7.92.

Federica Del Buono ottima terza sui 3000 metri in 8:57.88 alle spalle dell’etiope Lomi Muleta (8:57.52) e della portoghese Mariana Machado (8:57.77). La sudafricana Prudence Sekgosido è scesa sotto il muro dei due minuti sugli 800 metri (1:59.88, record nazionale), l’olandese Stefan Nillessen ha dettato legge sui 3000 metri (7:37.10). Il francese Wilhem Belocian ha vinto sui 60 ostacoli in 7.53.

La canadese Sarah Mitton ha vinto una gara di alto livello nel getto del peso, imponendosi con la miglior prestazione stagionale (20.68 metri) davanti alla statunitense Chase Jackson (20.06). World lead anche nel salto in lungo per mano della tedesca Malaika Mihambo, che stampa un bel 7.07 e si lancia verso l’attesissima gara di domenica, la prima della storia senza la pedana di stacco. La lussemburghese Patrizia van der Weken ha prevalso sui 60 metri in 7.13, la britannica Molly Caudery ha avuto la meglio nel salto con l’asta (4.75).