Kelly Doualla, parla l’allenatore: “Ha una potenza naturale infinita. Non vogliamo bruciare le tappe”

L’atletica italiana sogna con Kelly Ann Doualla. La sprinter quindicenne di Pavia è stata protagonista nei giorni scorsi di una prestazione semplicemente incredibile ad Ancona nei 60 metri. La lombarda ha fermato il cronometro sui 7”23, stabilendo la miglior prestazione europea Under 18 di sempre, addirittura la terza al mondo. Un tempo incredibile e che ha ovviamente messo Kelly sotto le luci della ribalta. Nell’ultimo appuntamento di Sprint 2U, il programma dedicato all’atletica sul canale YouTube di OA Sport con Ferdinando Savarese, è intervenuto chi conosce benissimo la velocista pavese, il suo allenatore Walter Monti.

Il tecnico di Kelly ha commentato la prestazione della sua atleta, ma non ha la minima intenzione di forzare i tempi: “Io non forzo, non brucio i tempi, non mi interessa che Kelly faccia 7”10 quest’anno e 6”’99 il prossimo. Io e tutto il team abbiamo improntato il lavoro su altro. L’obiettivo è far arrivare Kelly alla fine della categoria allievi che sia nelle migliori condizioni fisiche, atletiche e tecniche, ma anche psicologiche e mentali. Lei è veramente eccezionale come atleta”.

Sulla crescita di Doualla e sulle sue caratteristiche: “Ho apprezzato moltissimo il commento di Stefano Tilli, che ha evidenziato perfettamente tutte le caratteristiche di Kelly, che dopo un anno e mezzo di lavoro stanno venendo fuori. Kelly ha cambiato il modo di correre, ha una corsa fluida, è naturale. Sabato ha proprio corso bene, decontratta, fa queste partenze a bomba perché lei ha una potenza naturale infinita. Lei non fa pesi, perché ha già forza e ha bisogno solo di elasticità muscolare”

Un lavoro specifico senza mai andare oltre ed esagerare: “Per far capire con lei non abbiamo ancora usato le scarpe chiodate in questo inverno, non mi interessano i tempi. Lei deve solamente capire quali sono i suoi punti deboli e lavorare solo su quelli. La prima cosa importante è che lei non deve assolutamente farsi male, non devono esserci infortuni in questi due anni, è assolutamente fondamentale”.

Monti è rimasto ovviamente sorpreso della prestazione di Ancona: “Non mi aspettavo andasse così forte lo devo ammettere, anche perché dobbiamo lavorare ancora su moltissime cose e non avevamo provato la gara, anche perché a Milano quando lavoriamo fa freddo e non chiedo mai ai miei atleti di spingere. Non pensavo sinceramente ad un esordio così”.

Sui prossimi obiettivi: “Gareggerà sicuramente ad Ancona ai Campionati Italiani Allievi e poi parteciperà anche agli Assoluti Italiani. Il 3 marzo farà il suo esordio in Nazionale e poi anche in base ai tempi e alla condizione capiremo cosa fare”.

Sulla possibilità di vedere Kelly addirittura all’Europeo Indoor: “Se dovesse fare il minimo per gli Europei, sarà una decisione che non prenderò da solo, ma mi confronterò con Kelly, la sua famiglia, lo staff nostro e della nazionale. Però direi di sì, che riuscirebbe a reggere anche la manifestazione. Non sarebbe bruciare le tappe, ma quasi un socializzare con quello che sarà il suo futuro, sicuramente”.