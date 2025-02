Stefano Sottile torna con il botto: mondiale stagionale nel salto in alto, poi tenta un attacco esagerato

Stefano Sottile ha incominciato la stagione con un balzo sontuoso a Weinheim (Germania): nonostante un mal di schiena che sembrava doverlo frenare, l’azzurro è volato a 2.31 metri e ha vinto la gara in maniera sontuosa. Il piemontese ha superato la quota al secondo tentativo e ha pareggiato la miglior prestazione mondiale stagionale di salto in alto, siglata lo scorso 1° febbraio dall’israeliano Yonathan Kapitolnik a Tel Aviv.

Il 27enne ha regalato una splendida fiammata al debutto, dopo che la scorsa estate era stato splendido quarto alle Olimpiadi di Parigi 2024 con il suo personale di 2.34 metri. Il nostro portacolori ha confezionato la miglior prima uscita della carriera e ha ritoccato di quattro centimetri il proprio personale in sala, lanciando un chiaro messaggio verso i due grandi eventi al coperto che ci terranno compagnia tra un mese: gli Europei (6-9 marzo ad Apeldoorn) e i Mondiali (21-23 marzo a Nanchino).

Stefano Sottile aveva incominciato la gara con qualche difficoltà di troppo dopo il 2.10 iniziale e si era salvato soltanto alla terza prova alla poco rilevante quota di 2.17. L’azzurro si è poi sbloccato e ha infilato 2.20, 2.23 e 2.26 in rapida serie, meritando il successo davanti al giapponese Takashi Eto e al tedesco Mateusz Przybylko (2.23 per entrambe). A quel punto fa gara solitaria, fa centro a 2.31 e poi addirittura fa alzare l’asticella a 2.36 metri, non riuscendo però in quello che sarebbe stato un salto da favola.