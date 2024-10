Atletica, la Lombardia vince i Campionati Italiani Cadetti. Doualla e Shablii risolutori in staffetta

La Lombardia ha vinto i Campionati Italiani Cadetti andati in scena a Caorle (in provincia di Venezia), imponendosi con un solo punto di vantaggio nei confronti del Veneto (588,5 a 587,5) dopo due giorni di gare particolarmente intense. Ricordiamo che la manifestazione nazionale riservata agli under 16 si disputa infatti con i colori della Regione di appartenenza, ma la competizione è anche individuale. Si tratta del quarto sigillo consecutivo per la Lombardia (sempre con la combinata maschile-femminile), il podio è stato completato dal Piemonte (528 punti) davanti a Lazio (515,5) e Toscana (514,5).

Nella seconda giornata non arriva il risultato da copertina dopo un buon sabato condito dal record italiano di categoria firmato da Gabriele Belardi nel salto con l’asta (4.80 metri), dalla stoccata della quotatissima Kelly Doualla sugli 80 metri e dal nuovo nome di Artem Shablii sul rettilineo accorciato. Federica Chiappani (39.11) e Francesco Piccigallo (35.22) si sono imposti sui 300 metri, Alice Florian (44.40) e Thomas Nencini (38.60) hanno dettato legge sui 300 ostacoli, Mattia Martin (2:31.99) e Cristina Morelli (2:54.86) si sono affermati sui 1000 metri.

Javier Mercuri (3:17.71) e Bianca Baiocco (3:52.38) hanno fatto loro i 1200 siepi, mentre Gabriele Faganello ha fatto festa nel salto in alto (1.91) ed Edith Mauro ha gioito nel salto con l’asta (3.30). Il giavellottista Antonio Di Palma (70.56) e la martellista Chiara Calore (53.55) hanno difeso i titoli conquistati lo scorso anno. Le prove multiple sono andate a Ivan Davide Muraro e Sofia Zanon, mentre nelle staffette 4×100 hanno fatto la differenza la Lombardia di Kelly Ann Doualla (46.41, record italiano di italiano) e il Lazio di Artem Shablii (43.15).