Andy Diaz apre l’anno con una bella misura. Hess pesca il mondiale stagionale

Andy Diaz ha aperto la propria stagione con un brillante balzo da 17.31 metri a Metz (Francia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale per importanza). Il fuoriclasse di origini cubane, medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi 2024 (alla sua prima uscita con la maglia azzurra), ha scelto l’appuntamento in terra transalpina per fare il proprio debutto e può ritenersi particolarmente soddisfatto, anche perché ha lasciato una trentina di centimetri all’asse di battuta e i margini di miglioramento in rincorsa sono notevoli.

Il nostro portacolori ha trovato la misura valida all’ultimo tentativo, dopo che aveva aperto la gara con 16.80 e aveva superato i diciassette metri alla seconda prova (17.09), seguita da due rinunce intervallate da un nullo prima della stoccata conclusiva. Andy Diaz ha concluso la gara in seconda posizione alle spalle dello scatenato tedesco Max Hess, che al sesto assalto, prima che saltasse l’allievo di Fabrizio Donato, ha piazzato un eccellente balzo da 17.41 metri, firmando così la miglior prestazione mondiale stagionale.

L’azzurro ha fornito un’ottima prova di efficienza dopo l’intenso inverno di allenamento tra Castelporziano e Tenerife, dimostrando fin da subito la sua enorme classe. L’inizio del cammino in sala è promettente ed è un buon viatico in vista dei Campionati Italiani Assoluti (22-23 marzo ad Ancona), con vista sugli eventi che ci terranno compagnia il prossimo mese: gli Europei Indoor (ad Apeldoorn, 6-9 marzo) e i Mondiali Indoor (a Nanchino, 21-23 marzo), dove il 29enne si presenterà con grandi ambizioni prima dell’intensa estate che culminerà con i Mondiali all’aperto. Battuti il francese Melvin Raffin (16.71) e il cubano Lazaro Martinez (16.62).

Ludovica Cavalli ha chiuso al quarto posto i 3000 metri con il tempo di 8:47.12, alle spalle delle gemelle keniane Purity Gitonga (8:45.11) e Caroline Gitonga (8:45.32) e dell’etiope Mekedes Alemeshete (8:46.56). Micol Majori nona in 9:02.15, Valentina Gemetto ha vinto la serie B in 9:03:51. Ayomide Folorunso 53.25 nei 400, Joao Bussotti 3:41.74 nei 1500.