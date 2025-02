Italia-Galles oggi in tv, Sei Nazioni rugby U20: orario, canale, streaming

Proseguirà oggi, venerdì 7 febbraio, alle ore 20.15, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni Under 20 2025 di rugby: gli azzurrini, dopo aver battuto la Scozia in trasferta all’esordio, affronterà i pari età del Galles nel match interno, che si disputerà allo Stadio Monigo di Treviso.

Per il secondo match degli azzurrini nel Sei Nazioni di categoria, il coach dell’Italia, Roberto Santamaria, conferma integralmente il titolari della formazione con la Scozia, apportando soltanto tre modifiche alla panchina, con l’innesto di Mattia Midena, Giulio Sari e Riccardo Ioannucci.

Per il match della seconda giornata del Sei Nazioni Under 20 2025 la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI UNDER 20 2025

Venerdì 7 febbraio – Stadio Monigo di Treviso

20.15 Italia U20-Galles U20 – Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Max

PROGRAMMA SEI NAZIONI UNDER 20 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-GALLES UNDER 20

Italia: 15 Gianmarco Pietramala, 14 Jules Ducros, 13 Federico Zanandrea, 12 Edoardo Todaro, 11 Malik Faissal, 10 Roberto Fasti, 9 Niccolò Beni, 8 Giacomo Milano (Capitano), 7 Nelson Casartelli, 6 Anthony Miranda, 5 Enoch Opoku, 4 Tommaso Redondi, 3 Bruno Vallesi, 2 Alessio Caiolo-Serra, 1 Sergio Pelliccioli. A disposizione: 16 Giacomo Casiraghi, 17 Christian Brasini, 18 Nicola Bolognini, 19 Mattia Midena, 20 Carlo Antonio Bianchi, 21 Giulio Sari, 22 Pietro Celi, 23 Riccardo Ioannucci.

Galles: 15 Scott Delnevo, 14 Aidan Boshoff, 13 Osian Roberts, 12 Steffan Emanuel, 11 Tom Bowen, 10 Harri Wilde, 9 Logan Franklin, 8 Evan Minto, 7 Harry Beddall (Capitano), 6 Deian Gwynne, 5 Dan Gemine, 4 Kenzie Jenkins, 3 Sam Scott, 2 Harry Thomas, 1 Louie Trevett. A disposizione: 16 Saul Hurley, 17 Ioan Emanuel, 18 Jac Pritchard, 19 Tom Cottle, 20 Ryan Jones, 21 Sion Davies, 22 Harri Ford, 23 Elijah Evans.