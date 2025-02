Rugby: il Sei Nazioni non smuove il ranking. L’Italia chiamata a difendere al top 10

Si è conclusa la prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2025 e le vittorie di Francia, Scozia e Irlanda non hanno sorpreso e, soprattutto, non hanno smosso il ranking. Hanno vinto le favorite, hanno vinto le padrone di casa e hanno vinto le squadre già nettamente avanti nel ranking rispetto alle dirette avversarie e, così, non cambia la classifica mondiale della palla ovale.

In vetta resta, infatti, il Sudafrica, che ha 92.78 punti ed è seguita dall’Irlanda, che battendo l’Inghilterra resta a quota 90.78. Si conferma al terzo posto la Nuova Zelanda, seguita dalla Francia, la quale battendo il Galles si conferma con 88.51 punti e precede l’Argentina, quinta, con 84.97 punti.

Resta al sesto posto la Scozia, unica a guadagnare qualche punto decimale battendo l’Italia a 83.57, che allunga sull’Inghilterra, che non smuove il ranking con il ko di Dublino. Si conferma ottava l’Australia, precedendo le Fiji, mentre resta decima, ma perde poco più di 2 punti decimali, l’Italia con il ko di Edimburgo a 78.41 punti.

RANKING RUGBY AL 3 FEBBRAIO

1 Sudafrica 92.78

2 Irlanda 90.78

3 Nuova Zelanda 90.36

4 Francia 88.51

5 Argentina 84.97

6 Scozia 83.57

7 Inghilterra 82.31

8 Australia 81.52

9 Fiji 80.07

10 Italia 78.41

11 Galles 74.01

12 Georgia 73.85

13 Giappone 72.95

14 Samoa 72.68

15 USA 70.02

16 Portogallo 68.82

17 Uruguay 67.06

18 Spagna 65.98

19 Tonga 65.46

20 Romania 63.01