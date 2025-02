Rugby, Brex: “Attenti al Galles, con l’Italia è uno spareggio”

Archiviata la prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2025 la testa è già rivolta al prossimo fine settimana, quando le squadre torneranno in campo. E per l’Italia sarà il momento di esordire a Roma, all’Olimpico, quando sabato pomeriggio arriverà il Galles. E Juan Ignacio Brex mette in guardia gli azzurri, perché l’avversario è ferito.

“Il Galles è una squadra che quando riesce a esprimere il suo gioco lo fa bene. Non sta attraversando il suo miglior momento storico, ma è pur sempre il Galles” ha dichiarato il centro (autore dell’unica meta azzurra a Edimburgo) sulle pagine del Corriere dello Sport.

Il Galles ha subito un pesante 43-0 a Parigi e con l’Italia rischia di giocarsi subito il cucchiaio di legno. “Oltremanica sono in tanti a vedere uno spareggio tra noi e loro. Tanto per darvi un’idea, solo ora ne abbiamo cominciato a parlare. In questo torneo, se pensi a una partita diversa da quella che stai per giocare fai una bruttissima fine” , ha continuato Brex.

“Dopo la Scozia ci siamo detti che abbiamo tutto il necessario per vincere queste partite, ma bisogna registrare qualcosa e continuare a lavorare. Saranno poi i dettagli a fare la differenza” ha concluso il centro azzurro. Perché è vero che il Galles di oggi è forse la peggior versione degli ultimi 25 anni, che arriva da 13 ko consecutivi, ma i Dragoni sanno colpire proprio quando sono feriti e sembrano pronti ad alzare bandiera bianca.