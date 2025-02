Rugby, i convocati dell’Italia per il match contro il Galles: due novità tra gli azzurri

L’Italrugby è tornata al lavoro in vista del secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2025, con gli azzurri che sabato prossimo affronteranno il Galles a Roma. Una sfida fondamentale per entrambe le formazioni, reduci da due ko all’esordio, per evitare di essere in corsa per il cucchiaio di legno. E per prepararsi al meglio il ct azzurro ha ampliato la rosa dell’Italia.

Gli azzurri si avvicinano alla sfida con i britannici con un dubbio, visto che Simone Gesi è uscito infortunato da Edimburgo, con un trauma contusivo al ginocchio sinistro che verrà rivalutato nei prossimi giorni. Per questo motivo Quesada ha deciso di convocare Mirko Belloni, trequarti in forza al Rovigo che ha già preso parte agli allenamenti con gli azzurri nella prima settimana di raduno a Roma a gennaio.

Assieme a Belloni, l’altra novità è Mirco Spagnolo, che in attesa di completare il periodo di squalifica e, dunque, non utilizzabile in lista gara con il Galles, inizierà a riprendere confidenza con l’ambiente azzurro in vista di potenziali convocazioni future. Per il resto, invece, confermato il gruppo che aveva preparato la sfida contro la Scozia.

ITALIA – convocati

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 60 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 48 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 31 caps)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, 1 cap)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 22 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, esordiente)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 29 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 29 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 48 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 4 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 10 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 60 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 24 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 4 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 44 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 59 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 10 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 28 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 14 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 14 caps)

Stephen VARNEY (Vannes, 30 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 82 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 43 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 13 caps)

Centri

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia, 1 cap)

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 42 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 24 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 17 caps)

Ali/Estremi

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 24 caps)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 2 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 2 caps)

Monty IOANE (Lione, 36 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 12 caps)

Invitati

Mirko BELLONI (FEMI-CZ Rovigo, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 11 caps)