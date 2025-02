Rugby, il ranking mondiale dell’Italia: gli azzurri perdono terreno ma restano decimi

Sconfitta quasi del tutto indolore, in termini di ranking, per l’Italia in Scozia nel primo match del Sei Nazioni 2025 di rugby: gli azzurri contengono la battuta d’arresto al di sotto della soglia dei 15 punti di scarto e quindi perdono appena 0.23 in classifica.

La distanza tra scozzesi ed azzurri in graduatoria, unita al fattore campo sfavorevole, dunque, consente all’Italia di limitare i danni e non perdere troppo terreno in classifica, difendendo la top ten e mantenendo un buon margine di vantaggio sul Galles, 11°, prossimo avversario nel Sei Nazioni.

L’Italia, infatti, resta al decimo posto a quota 78.41, e nella prossima giornata del torneo rimetterà in palio la permanenza in top ten contro il Galles, che attualmente si trova a quota 74.01: gli azzurri verrebbero infatti scavalcati dai gallesi in caso di sconfitta con più di 15 punti di scarto.

Tutti gli altri risultati, invece, permetterebbero all’Italia di conservare la decima piazza: in caso di sconfitta con meno di 15 punti di scarto i gallesi si porterebbero a meno di un punto dagli azzurri, ma resterebbero alle loro spalle. Con un pari la differenza resterebbe di quasi 3 punti, ma con una vittoria azzurra diventerebbe di quasi 5 punti.

RANKING RUGBY AL 3 FEBBRAIO (TOP 15)

1 Sudafrica 92.78

2 Irlanda 90.78

3 Nuova Zelanda 90.36

4 Francia 88.51

5 Argentina 84.97

6 Scozia 83.57 (+0.23)

7 Inghilterra 82.31

8 Australia 81.52

9 Fiji 80.07

10 Italia 78.41 (-0.23)

11 Galles 74.01

12 Georgia 73.85

13 Giappone 72.95

14 Samoa 72.68

15 Stati Uniti 70.02