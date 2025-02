Italia-Galles, Nations League calcio femminile 2025: programma, orario, tv, dove si gioca

Torna la Nazionale italiana di calcio femminile. Le ragazze di Andrea Soncin nelle scorse ore si sono radunate a Coverciano per preparare la prima delle due sfide valide per la UEFA Nations League 2025. Venerdì 21 febbraio alle 18:15 infatti le azzurre si confronteranno a Monza con il Galles, sfida a cui seguirà anche l’incontro con la Danimarca, pianificato per martedì 25 in quel di La Spezia.

La partita sarà utile per proseguire l’ottimo percorso di crescita già costruito negli scorsi mesi. Il Commissario Tecnico per l’occasione ha chiamato a rapporto ben 29 calciatrici, tra cui spicca la novità Beatrice Merlo, di nuovo con la casacca tricolore dai tempi del Mondiale 2023. Dentro anche Annamaria Serturini, Cristiana Girelli e Martina Piemonte, tutte per un motivo o per un altro reduci da un periodo oltremodo positivo.

Le gallesi, trentesime nel ranking FIFA, hanno perso tutti i tre precedenti giocati con l’Italia, disputati rispettivamente nel 1978, nel 2018 e nel 2019, non realizzando alcun goal e subendone complessivamente dodici, due di questi timbrati da Girelli. L’ambizione è quella di proseguire il trend, senza ovviamente prendere sottogamba quello che sembra un match semplice.

La disputa tra Italia e Galles sarà visibile in diretta televisiva su RAI 2, mentre in streaming si potrà seguire su RAI Play. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta LIVE testuale dell’incontro, per non perdere nemmeno un momento dello spettacolo azzurro.

ITALIA-GALLES AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE

Venerdì 21 febbraio

Ore 18.15 Italia-Galles all’U-Power Stadium di Monza – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA ITALIA-GALLES AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport