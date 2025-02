Calcio femminile, le convocate dell’Italia per la Nations League: sfide a Galles e Danimarca

L’Italia aprirà la nuova stagione con un paio di incontri validi per la Nations League di calcio femminile, dopo aver concluso la passata annata agonistica con il pareggio contro la Spagna campione del mondo e lo storico successo in casa della Germania. Le azzurre affronteranno il Galles a Monza nella giornata di venerdì 21 febbraio (ore 18.15) e incroceranno la Danimarca martedì 25 febbraio (ore 18.15) a La Spezia.

La nostra Nazionale cercherà punti importanti in ottica classifica del gruppo 4 della Lega A, in cui figura anche la Svezia. Il CT Andrea Soncin ha convocato 29 calciatrici per l’occasione, tra cui spicca la novità Beatrice Merlo, alla prima chiamata dopo i Mondiali 2023. Ritornano in gruppo anche Annamaria Serturini, Cristiana Girelli e Martina Piemonte.

Tra le attaccanti spiccano anche Valentina Giacinti, Sofia Cantore, Martina Piemonte, Barbara Bonansea; a centrocampo emergono Manuela Giugliano, Arianna Caruso, Giulia Dragoni; in difesa sono presenti Elena Linari e Lisa Boattin, tra i portieri sono state chiamate Laura Giuliani, Francesca Durante, Rachele Baldi, Margot Shore.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Annamaria Serturini (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).