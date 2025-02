Calcio femminile, via alle semifinali d’andata di Coppa Italia: Juventus e Roma favorite

Sarà un weekend all’insegna della Coppa Italia per il calcio femminile. La prima fase del campionato si è conclusa e il torneo nazionale entrerà nella seconda parte con le due Poule Scudetto e Salvezza. Nel fine-settimana del 1°-2 marzo ci sarà il primo atto da questo punto di vista, con la super sfida tra Juventus e Roma e il confronto tra Fiorentina e Milan. La lunga corsa verso il Tricolore si concluderà tra il 10 e l’11 maggio.

Le bianconere comandano la classifica, ma non sono intenzionate a focalizzare le proprie attenzioni solo su un obiettivo. E così, la sfida del 16 febbraio contro le gigliate al Viola Park, nella semifinale d’andata della Coppa Italia citata, assumerà un significato importante. Sulla carta i favori del pronostico spettano alle bianconere, ma le toscane più volte hanno dimostrato di alzare il proprio livello in match di questo genere.

Il 15 febbraio, invece, la Roma vorrà far valere il proprio tasso tecnico contro il Sassuolo, che però nella stagione ha dimostrato di essere una mina vagante per tutti. Si giocherà alle 12.30 all’Enzo Ricci e il rettangolo verde non è in condizioni eccezionali. Una variabile da considerare nello sviluppo del confronto tra una squadra manovriera come quella giallorossa e una più improntata alla verticalizzazione quella neroverde.

Le semifinali di ritorno ci saranno poi nei primi giorni di marzo (tra il 4 e il 6), posteriormente alla prima giornata della nuova fase del campionato, per definire chi saranno le due finaliste.