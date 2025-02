Calcio femminile, Roma vittoriosa nell’andata delle semifinali di Coppa Italia

Ha preso il via il week end delle semifinali di Coppa Italia di calcio femminile. All’Enzo Ricci di Sassuolo sfida tra le neroverdi e la Roma nell’andata del penultimo atto. Terreno di gioco in non perfette condizioni, ma quantomeno il sole ha dato una mano in questo senso, consentendo alle calciatrici di non dover prestare attenzione ad altri fattori.

La sfida ha visto la formazione di Alessandro Spugna imporsi col punteggio di 3-1. La partita si è messa subito bene per le giallorosse, capaci di sbloccare il risultato dopo appena 3′ di gioco con la canadese Evelyne Viens, capace di tramutare in oro un assist di Lucia Di Guglielmo. Capitoline che al 26′ hanno trovato la seconda marcatura: sull’invito della norvegese Emilie Haavi, Alice Corelli ha realizzato con estrema freddezza.

Nella ripresa girandoli di cambi da una parte e dall’altra e il terzo gol delle giallorosse è stata della mente della squadra, Manuela Giugliano, che al 74′ si è messa in proprio. All’86’ le padrone di casa hanno quantomeno diminuito il passivo, con la marcatura della slovena Naja Poje Mihelic.

Un risultato che sorride alle ragazze di Spugna, che tra le mura amiche potranno al ritorno andare a confermare il riscontro e staccare il biglietto per l’atto conclusivo.