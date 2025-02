Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Kvitfjell: due vittorie con Brignone e Putzer

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 si prepara per il fine settimana di Kvitfjell (Norvegia) per una serie di gare di estrema importanza sia per la classifica generale sia per le Coppe di specialità. Federica Brignone è in forma scintillante e cerca punti pesanti per rinforzare il suo sogno di Sfera di Cristallo.

Siamo pronti per vivere tre giorni intensi sulla Olympiabakken. Quali sono i precedenti italiani sulla pista dove si sono disputate le gare delle Olimpiadi 1994? Il primo podio è datato 6 marzo 1996, quando Isolde Kostner chiude seconda nella discesa vinta dalla svizzera Heidi Zurbriggen. L’azzurra replica anche il giorno successivo il 7 marzo 1996 in superG, quando però chiude in terza posizione alle spalle della norvegese Ingeborg Helen Marken, che domina quella gara lasciando la tedesca Katja Seizinger a 66 centesimi.

Sette anni dopo il Circo Bianco femminile torna a Kvitfjell, e in questa occasione arriva l’unica vittoria. Era il 13 marzo del 2003 quando Karen Putzer vince la sua terz’ultima gara in carriera, l’ultimo superG dato che poi arrivarono solo i successi in gigante di Hafjell (Norvegia), tre giorni dopo, mentre passarono quasi quattro anni per quello di Cortina d’Ampezzo. Tornando alla gara disputata presso la stazione situata vicino a Lillehammer, l’italiana mette in scena un vero e proprio show, rifilando più di mezzo secondo all’austriaca Alexandra Meissnitzer e alla tedesca Martina Ertl, seconde a pari merito.

Veniamo poi al passato recente. Il 3 marzo 2023 arriva la piazza d’onore di Elena Curtoni in superG, quindi il 4 marzo replica in discesa da Sofia Goggia, che si arrende solo alla padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie. Nella scorsa edizione, infine, splendido successo di Federica Brignone nel superG del 3 marzo 2024 davanti a Lara Gut-Behrami e Ester Ledecka.