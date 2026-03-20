Sara Thaler conquista il posto fisso in Coppa del Mondo! Finale con il sorriso a Saalbach

Sara Thaler ha difeso con le unghie e con i denti il terzo posto nella classifica di discesa libera della Coppa Europa, il circuito minore di sci alpino alle spalle della Coppa del Mondo. In occasione della finale andata in scena sulle nevi di Saalbach (Austria), l’azzurra non è andata oltre l’undicesima piazza, ma è riuscita a mantenere un paio di punti di vantaggio sulla tedesca Fabiana Dorigo nella graduatoria in cui ha prevalso la svizzera Stefania Grob davanti all’austriaca Anna Schilcher.

Il piazzamento sul podio finale di specialità ha garantito alla 21enne il posto fisso per la prossima stagione di Coppa del Mondo, come previsto da regolamento per chi conclude in top-3 in Coppa Europa. Il suo esordio nel massimo circuito internazionale itinerante è avvenuto il 16 febbraio 2024 nella discesa libera di Crans Montana (39mo posto in Svizzera) e ha conquistato il primo punto il 2 marzo 2024, quando fu trentesima nel superG di Kvitfjell (Norvegia).

Sara Thaler ha poi partecipato a diversi eventi di Coppa del Mondo nelle ultime stagioni, andando a punti in quattro occasioni e ottenendo come miglior riscontro il 23mo posto nella discesa libera disputata a Zauchensee (Austria) lo scorso 10 gennaio. Si trattava di un obiettivo importante da raggiungere per la carabiniera classe 2004, che ora potrà dare continuità ai massimi livelli e inseguire dei piazzamenti di maggior calibro con la garanzia del “posto fisso”.