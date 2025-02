Sci alpino: i convocati dell’Italia per Kranjska Gora. Vinatzer e De Aliprandini gli azzurri più attesi

Tornano le discipline tecniche per la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile. Nel weekend in programma un gigante ed uno slalom speciale in quel di Kranjska Gora, sulle nevi slovene, tra sabato e domenica.

La FISI ha annunciato quali saranno gli azzurri presenti: tra le porte larghe ovviamente la stella è l’argento iridato del 2023 Luca De Aliprandini, accompagnato da Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Simon Talacci e Stefano Pizzato.

Vinatzer presente anche tra i rapid gates, dove andrà a caccia del secondo podio stagionale. Oltre all’altoatesino in gara Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Corrado Barbera e Tommaso Saccardi.

L’Italia non va a podio sulla Podkoren dal 2017, quando Stefano Gross giunse secondo nello slalom (fu terzo un anno prima). La vittoria manca dal lontano 2008, con Manfred Moelgg nello slalom.