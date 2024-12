Calendario ginnastica artistica 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il calendario 2025 della ginnastica artistica si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano soprattutto i Mondiali, che andranno in scena a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre: per la prima volta nella storia la rassegna iridata, che quest’anno non proporrà la gara a squadre ma soltanto gare di livello individuale, si svolgerà in questo Paese asiatico.

L’altra manifestazione di rilievo si disputerà a Lipsia. Gli Europei voleranno in Germania: appuntamento dal 26 al 31 maggio. Da seguire come sempre tutte le gare italiane, a cominciare dalle quattro tappe di Serie A: 8 febbraio a Brescia, 8 marzo ad Ancona, 22 marzo in sede da definire e la Final Six che assegnerà gli scudetti il 3-4 maggio.

I Campionati Italiani Assoluti, invece, andranno in scena il 27-28 settembre, dunque alla vigilia dei Mondiali. Imperdibile il Trofeo di Jesolo nel weekend del 12-13 aprile, dove l’Italia femminile incrocerà gli USA e altre big del panorama internazionale in una kermesse di altissimo spessore tecnico che rappresenterà una tappa di avvicinamento alla rassegna continentale.

Sul fronte internazionale ci saranno diverse tappe di Coppa del Mondo di specialità e di World Challenge Cup. Di seguito il calendario completo 2025 di ginnastica artistica, con tutte le date e i programmi degli eventi internazionali più importanti.

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA 2025

8 febbraio Serie A, Brescia (Italia)

20-23 febbraio Coppa del Mondo, Cottbus (Germania)

6-9 marzo Coppa del Mondo, Baku (Azerbaijan)

8 marzo Serie A, Ancona (Italia)

20-23 marzo Coppa del Mondo, Antalya (Turchia)

22 marzo Serie A, sede da definire (Italia)

10-13 aprile Coppa del Mondo, Osijek (Croazia)

12-13 aprile Trofeo di Jesolo, Jesolo (Italia)

16-19 aprile Coppa del Mondo, Doha (Qatar)

25-28 aprile Coppa del Mondo, Il Cairo (Egitto)

3-4 maggio Serie A: Finale Scudetto, sede da definire (Italia)

8-11 maggio World Challenge Cup, Varna (Bulgaria)

15-18 maggio World Challenge Cup, Koper (Slovenia)

26-31 maggio Europei, Lipsia (Germania)

6-8 giugno Coppa Campioni, sede da definire (Italia)

18-21 giugno World Challenge Cup, Tashkent (Uzbekistan)

20-21 settembre World Challenge Cup, Parigi (Francia)

26-28 settembre World Challenge Cup, Szombathely (Ungheria)

27-28 settembre Campionati Italiani Assoluti, sede da definire (Italia)

19-25 ottobre Mondiali, Jakarta (Indonesia)