Ginnastica artistica, Elisa Iorio deve operarsi: cos’è successo all’argento olimpico in allenamento

Elisa Iorio ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico alla caviglia infortunata durante le Olimpiadi di Parigi 2024. L’emiliana aveva rimediato una distorsione durante le qualificazioni, ma aveva stretto i denti per partecipare alla finale a squadre e, a mezzo servizio, aveva eseguito un formidabile esercizio alle parallele asimmetriche, fondamentale per la conquista della medaglia d’argento (non aveva potuto esibirsi sugli altri attrezzi).

Durante un allenamento negli ultimi giorni, la quasi 22enne (spegnerà le candeline il prossimo 21 marzo) ha riscontrato un nuovo problema e così l’operazione si è resa inevitabile per fissare la caviglia. L’azzurra si stava preparando per competere alla Serie A che scatterà sabato 8 febbraio a Montichiari (in provincia di Brescia) e per iniziare la stagione che prevede gli Europei in primavera e i Mondiali a ottobre.

I tempi di recupero non sono ancora stati comunicati e la nostra portacolori, che già in passato ha dovuto fare i conti con gli infortuni, ha dichiarato che cercherà di superare questa difficoltà e che non sa quale sarà il suo futuro. Un’altra stella della Nazionale di ginnastica artistica si deve così fermare dopo Angela Andreoli, infortunatasi al Memorial Gander dopo essersi messa al collo l’argento a cinque cerchi. Nel campionato a squadre che scatterà tra un paio di settimane dovremmo vedere dunque, tra le Fate salite sul podio nella capitale francese, soltanto Alice D’Amato, Manila Esposito e Giorgia Villa.

Elisa Iorio ha scritto sui propri profili social: “Speravo di non dover scrivere questo post. Chi ha guardato le Olimpiadi e chi segue la ginnastica da tanto tempo conosce il problema che ho avuto alla caviglia durante le qualificazioni e sa che non ho potuto gareggiare su diversi attrezzi nella finale a squadre. Il recupero stava andando bene, ma purtroppo la caviglia non ha retto e durante un allenamento di qualche giorno fa mi sono fatto di nuovo male. Ho bisogno di un’operazione per fissarla e per stare meglio. Sono in un momento difficile, ma cercherò di superare questo ostacolo come ho sempre fatto in passato. Prendo questa pausa per curare il mio corpo e la mia mente. Non so cosa il futuro mi riserverà, ma so che sono fortunata ad avere così tante persone vicino che mi vogliono bene. Grazie per il supporto che mi avete dato in questi anni e che continuate a darmi“.