Ginnastica artistica, Casali e De Rosa guidano il Romagna Team alla vittoria in Serie A1

Il Gymnastic Romagna Team ha dominato la prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile andata in scena al PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia), imponendosi con il perentorio punteggio di 238.050 al termine di sei rotazioni in cui si è visto tutto il potenziale di una delle grandi pretendenti allo scudetto. A trascinare il sodalizio romagnolo sono stati Lorenzo Minh Casali (13.700 al corpo libero, 14.100 alle parallele pari, 14.300 al volteggio), Edoardo De Rosa (14.050 al cavallo, 13.400 agli anelli, Niccolò Vannucchi, Andrea Dotti, Roberto Marzocchi e Samuel Pompinetti.

Successo con cinque punti abbondanti di margine nei confronti dell’Artistica Brescia (232.950) del prestito armeno Artur Davtyan (13.900 agli anelli, 14.750 al volteggio, 13.600 al cavallo), Manuel Berettera (13.100 al corpo libero), Davide Oppizzio, Gabriele Verga, Efrem Poli, Carlo Bianchetti. La Pro Carate si è meritata il terzo gradino del podio (231.500) grazie agli acuti di Riccardo Villa (14.000 al volteggio, 13.150 agli anelli, 13.100 alla sbarra), alla solidità di Yumin Abbadini e alla concretezza di Mario Macchiati, affiancati da Diego Vazzola.

La Virtus Pasqualetti di Macerata ha incominciato la difesa dello scudetto con il sesto posto: 223.600 per Andrea Cingolani, Matteo Levantesi (12.800 alle sue parallele), Filippo Castellaro, Tommaso De Vecchis. La formazione marchigiana è stata preceduta dalla Ares (229.250) e dalla Ginnastica Ferrara (228.500) del fenomeno ucraino Illia Kovtun. Settima la Spes Mestre (223.550) di un tonico Gabriele Targhetta (14.550 al cavallo), Stefano Ptron e Ares Federici.

Ottava la Ginnastica Salerno (221.000), nona la Ginnastica Sampietrina Seveso (220.750), decima la GAL Ghislanzoni Lecco (220.200), undicesima la Panaro Modena (195.350), dodicesima la Giovanile Ancona (128.050). I grandi volti della ginnastica artistica italiana devono ancora carburare, siamo soltanto all’inizio di una stagione molto intensa che apre il quadriennio che conduce alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e oggi ha debuttato anche il nuovo codice dei punteggi. Prossimo appuntamento tra un mese esatto ad Ancona.