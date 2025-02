Finlandia-Italia calcio a 5 oggi in tv, Qualificazioni Europei 2026: orario, programma, streaming

Per l’Italia del calcio a 5 è il momento di tornare in campo nel suo percorso di qualificazione verso gli Europei 2026 di futsal. Gli azzurri di Salvo Samperi sfideranno in trasferta la Finlandia.

Dopo la partenza stentata, tradottatasi nel 2-2 di Catania contro la Bielorussia, l’Italia deve rialzare la testa per cercare di contrastare il primo tentativo di fuga dei nordici nella Pool 2 di questo Main Round.

Il match si disputerà a Vantaa: per Musumeci e compagni sarà importantissimo affermarsi in un gruppo di cui fanno parte anche Malta e Bielorussia. Va ricordato che la Finlandia è prima con 3 punti, dopo aver battuto 0-5 i maltesi nella prima giornata.

Finlandia-Italia, valida per la 2a giornata del Gruppo 2 del percorso di Qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5, si giocherà a Vantaa quest’oggi, martedì 4 febbraio, alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Vivo Azzurro TV. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE scritta del match, per non perdervi neanche un’emozione, un gol e una parata della gara.

PROGRAMMA CALCIO A 5 OGGI

Martedì 4 febbraio

Ore 18.00 Finlandia – Diretta streaming su Vivo Azzurro TV

DOVE VEDERE FINLANDIA-ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Vivo Azzurro TV

Diretta Live Testuale: OA Sport