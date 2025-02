Calcio a 5, Salvo Samperi: “Il pari con la Bielorussia è stata una delusione. In Finlandia per vincere

Dopo il 2-2 di Catania contro la Bielorussia, nella prima partita del percorso delle qualificazioni agli Europei 2026, la nazionale italiana di calcio a 5 vuole voltare pagina.

Per farlo Salvo Samperi e i suoi ragazzi sono volati a Vantaa, dove domani – alle 18.00 – affronteranno i padroni di casa della Finlandia (allenati dal mister italiano Sergio Gargelli, ndr) in un match che mette in palio punti pesantissimi.

Intervistato dal sito della Divisione Calcio a 5, il ct degli azzurri ha detto: “Non avvertiamo la pressione di dover fare risultato. Certamente non siamo contenti di aver pareggiato con la Bielorussia, ma questo non sposta il nostro obiettivo, che è scendere in campo e vincere a prescindere da ciò che è successo a Catania, dalla classifica e da tutto il resto. Sono certo che giovedì scorso ci sia stata grande emozione per tutti, per me in primis essendo l’esordio in gare ufficiali di qualificazione e a volte non è facile gestire tutto questo. Se vogliamo però crescere e sono sicuro che i ragazzi lo vogliono, perché la delusione per il pari con la Bielorussia è stata chiara, dobbiamo scendere in campo per vincere, lottare su ogni palla, essere aggressivi e cattivi, portando avanti il nostro piano gara a prescindere dal valore dell’avversario. Dobbiamo essere focalizzati sulle cose da fare in campo”.

Poi ha aggiunto: “Conosciamo bene le loro caratteristiche, sono molto fisici e organizzati sulle palle da fermo. Hanno un allenatore italiano che farà di tutto per batterci e sono una squadra essenziale, con delle specificità ben definite. Negli ultimi tempi, anche grazie al lavoro di Gargelli hanno inserito come arma anche la fase di possesso, utilizzando spesso le uscite del portiere per creare situazioni di superiorità numerica. Mi aspetto un avversario che proverà a giocarsela e ad attaccare, più propositivo rispetto al passato”.

Di seguito il recap di quanto successo fin qui nel Gruppo 2 delle Qualificazioni agli Europei 2026 di calcio a 5. Italia e Bielorussia si sono annullate con un punto a testa, mentre la Finlandia è partita fortissima battendo Malta, in trasferta, per 0-5.

LE DATE DEL GRUPPO 2

1a GIORNATA

Malta-Finlandia 0-5

Italia-Bielorussia 2-2

2a GIORNATA

Finlandia-Italia, martedì 4 febbraio ore 18 | Diretta Vivo Azzurro TV

Bielorussia-Malta, martedì 4 febbraio ore tbc

3a GIORNATA

Italia-Malta, giovedì 6 marzo ore tbc

Bielorussia-Finlandia, giovedì 6 marzo ore 17

4a GIORNATA

Finlandia-Bielorussia, domenica 9 marzo ore 18

Malta-Italia, martedì 11 marzo ore 19

5a GIORNATA

Finlandia-Malta, giovedì 10 aprile ore 18

Bielorussia-Italia, venerdì 11 aprile ore tbc

6a GIORNATA

Malta-Bielorussia, mercoledì 16 aprile ore 19

Italia-Finlandia, mercoledì 16 aprile ore tbc

CLASSIFICA GRUPPO 2

Finlandia 3 (+5); Italia 1 (0) Bielorussia 1 (0) e Malta 0 (-5)*

*fra parentesi la differenza reti